Американка и немка изобрели допинг будущего и получили Нобелевскую премию. «Генетические ножницы» изменят мировой спорт

Новые технологии допинга уже на пороге: скоро спортсменам не понадобится принимать запрещенные препараты, они будут иметь набор нужных качеств с рождения.

О генном допинге много говорят, и ряд препаратов уже давно в ходу. Например, GW 1516 — он уже входит в запрещенный список, а первым в истории за него дисквалифицировали российского конькобежца Сергея Лисина. Правда, откуда он взялся в организме спортсмена — темная история, и скорее всего, без вмешательства на тот момент руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не обошлось.

GW 1516 перестраивает работу человеческих генов, заставляя сжигать жир, а не углеводы. Но по сути это такой же допинг, как ЭПО или анаболические стероиды, то есть препарат, который надо применять определенными курсами. И с огромным риском попасться на допинг-контроле и заработать смертельное побочное заболевание. Настоящий допинг будущего может стать совсем иным.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии получили двое исследовательниц — представительница Германии Эммануэль Шарпентье и американка Дженнифер Дудна. Это событие, на первый взгляд, не имеет к профессиональному спорту никакого отношения. Но потенциально работа ученых может изменить любые представления о допинге и убить все принципы олимпизма. Подробнее об этом рассказано в сериале «Допинг. Всемирная энциклопедия», который можно посмотреть на онлайн-платформе «Премьер».

Лечить неизлечимые заболевания или создавать чемпионов?

Шарпентье и Дудна стали авторами работы по редактированию генома человека — то есть создали так называемые генетические ножницы. Смысл в том, что этими ножницами можно разрезать ДНК в нужном месте и затем соединить, убрав определенный кусок. Потенциально такая «генная редакция» — это ключ к лечению множества генетических заболеваний, на данный момент неизлечимых и сильно усложняющих жизнь человека. Спасение для сотен и тысяч детей, в том числе и нерожденных.

Но есть у генетических ножниц огромный потенциал и в плане профессионального спорта. Исправив геном еще на стадии эмбриона в нужном месте, можно гарантировать рождение идеального атлета — от природы сильного, выносливого и ловкого. Такому человеку допинг в нашем нынешнем понимании просто не нужен. Все требуемые качества у него будут от природы, вплоть до нужного для конкретного вида спорта роста, веса и структуры мышечной ткани.

Конечно, на частном уровне проводить такие эксперименты невозможно. Но кто гарантирует, что к современным технологиям не обратятся целые страны? Вкладываешь немаленькую сумму сейчас — зато через 15-20 лет гарантированно получаешь целое поколение чемпионов. И никаких скандалов с перепроверками проб, дырками в стене и прочими преступлениями.

— Почему те, кто выиграл от удачного «генетического жребия», не должны сталкиваться с равной генетической конкуренцией? — пишет американский ученый Джон Энтин. — Многие великие спортсмены получили огромный гандикап благодаря генетическим мутациям, благоприятным для своего вида спорта. Почему мы спокойно реагируем на то, что некоторые спортсмены находятся слишком далеко от генетической нормы?

Первые генетически модифицированные близнецы родились в Китае

Пока главная проблема «генетических ножниц» — это этика. В большинстве стран запрещены подобные вмешательства. Еще несколько лет назад китайский профессор Хэ Цзянькуй рассказал, что модифицировал ДНК еще не рожденных близнецов, с тем чтобы они не заразились от ВИЧ-положительной матери. Дети родились здоровыми, однако ученый столкнулся с жесткой критикой и в родной стране даже был осужден.

Теоретически такие эксперименты являются опытами над людьми. А если допустить, что вмешательство проводится с целью достижения результатов в спорте, то это и торговля людьми, ведь каждый такой эмбрион — это в перспективе источник денег и славы. Но как доказать, что вмешательство имело место?

Технология «генетических ножниц» появилась совсем недавно. А вот спустя несколько десятилетий, вполне вероятно, будет применяться более широко. И тогда возникнут вопросы: что такое, например, гиперандрогенизм, как у южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени, — злая шутка природы или чье-то намеренное желание создать сверхчеловека?

Несомненно, что ни ВАДА, ни какая-то другая международная организация на сегодняшний день к таким вызовам не готовы. Нынешние попытки найти что-то запрещенное в анализах просто смешны по сравнению с тем, что может ждать мировой спорт в будущем. Вопрос только, когда это будущее наступит.