Эпоха рекордов подходит к концу? Мировой спорт проигрывает в борьбе с природой

Борьба с допингом приближает то время, когда все великие спортивные результаты останутся в прошлом.

На Олимпиаде в Токио не так много мировых рекордов, чем на предыдущих летних Играх. Многие объясняют это формой лидеров, поскольку пандемия серьезно повлияла на подготовку многих спортсменов и не позволила им полноценно набрать нужные кондиции. Только если посмотреть на ситуацию шире, то отчетливо видно, как исторических достижений с каждым годом становится все меньше. Особенно если отбросить рекорды после обнуления предыдущих результатов и рекорды в новых дисциплинах и видах спорта. Некоторые лимиты, установленные еще в середине прошлого века, актуальны до сих пор. Сможет ли кто-нибудь их когда-нибудь преодолеть, и настанет ли день, когда мы достигнем предела человеческих возможностей? Либо он уже настал?

Люди исчерпали 99 процентов своих возможностей

Большинство циклических дисциплин люди смотрят ради того, чтобы увидеть, как лучшие спортсмены в мире поднимают планку невозможного. В этом секрет популярности, например, Усэйна Болта. Люди следили, как ямайский спринтер вел борьбу не столько с соперниками, а сколько со своим телом. Либо вспомните эпоху Елены Исинбаевой — она одной из первых превратила борьбу за мировой рекорд в шоу. Даже шест она брала разного цвета — для разминочной высоты, победной и рекордной. И на максимум своих возможностей не шла, прибавляя к своему предыдущему достижению по сантиметру. Всего она установила 27 мировых рекордов, влюбив миллионы людей в прыжки с шестом. Подрос интерес к прыжкам и перед Олимпиадой в Токио, когда в Швеции объявился вундеркинд Арман Дюплантис. Он обошел, казалось бы, вечные достижения советского прыгуна Сергея Бубки. Только Сергей последовательно поднимал планку с 5,85 до 6,15, а сейчас идет борьба уже за каждый сантиметр.

В других дисциплинах идет битва за миллиметры или десятые доли секунды. Неужели мы дошли до максимума возможностей человека? Ярче всего проблему демонстрирует тяжелая атлетика. Сегодня этот вид спорта невозможно себе представить без фармакологии, а многочисленные допинговые скандалы и вовсе поставили его на грань исчезновения. Без стимулирующих веществ поднимать большие веса уже не представляется реальным, а мировая федерация тяжелой атлетики постоянно «обнуляет» таблицу мировых рекордов, имитируя прогресс. Согласно выводам французского института биомедицинских исследований, в спорте человек уже задействует порядка 99 процентов резервов своей природной физиологии. Ученые проанализировали больше 3000 мировых рекордов с первой Олимпиады в новейшей истории мира (1896 года) и пришли к заключению, что если сегодня и получается устанавливать новые рекорды, то скорее благодаря внешним факторам, а не внутренним.

Спорту помогают технологии

Первый и самый очевидный способ сделать человека быстрее, выше и сильнее — это подготовка и спортивные методики. Правильные тренировки позволяют человеку полностью использовать потенциал своего тела. Лучший пример — коньковый стиль в лыжном спорте. Американец Билл Кох устроил революцию, когда впервые стал использовать новую технику, увеличив скорость и выносливость за счет эффективности. Но у любой физической силы есть предел, поэтому каким бы гениальным ни был бы тренер и трудолюбивым спортсмен, вряд ли у него получится обмануть природу и пробежать, допустим, стометровку быстрее 9 секунд. И особая техника разбега тоже вряд ли поможет прыгунам. А вот новая форма обуви, идеально подходящая для легкоатлетической дорожки, — вполне. Потому что другой способ преодолеть пределы невозможного — это технический прогресс. Он хорошо виден по тем же прыжкам с шестом. На заре олимпизма шесты были деревянные или бамбуковые и не прогибались, в отличие от современных полиуретановых. Максимум, которого удалось достичь в «деревянную» эру, — 4 метра 70 сантиметров. Затем была эпоха металлического шеста, который, впрочем, дал прибавку всего в 3 сантиметра.

Новая технология композиционных материалов и шест из фибергласса (стеклопластик) совершили революцию в мировой легкой атлетике. Уже на первых же стартах спортсмены замахнулись на высоту за пять метров, а сегодня претенденты на мировое лидерство улетают за шесть. В этом помогают свойства фибергласса — он состоит из пластичных материалов, таких как стекловолокнистый наполнитель и связующее вещество. Невероятная гибкость стеклопластика позволяет прыгуну использовать прыжковую инерцию не только своего тела, но и шеста. Правда, не все относятся к технологиям в спорте позитивно. К примеру, Международной федерации плавания пришлось запретить полиуретановые плавательные костюмы. Как только они появились, за пару лет в них было побито больше сотни мировых рекордов.

«Их основа — резина типа неопрена, — рассказывал чемпион Европы Никита Коновалов. — Смысл в том, что костюмы покрыты отталкивающим слоем, который не намокал и уменьшал сопротивление воды. Это позволяло развивать высокие скорости, но при этом меньше тренироваться для достижения результатов. В те времена даже бодибилдеры могли плавать. Парни, которые плавали мало, надевали костюм и плыли очень быстро. Даже полненькие могли быстро плавать, потому что весь лишний весь утягивался». FINA в итоге признала такие комбинезоны «техническим допингом» и регламентировала плавательные костюмы. Сейчас подобная дискуссия идет и вокруг шиповок для легкой атлетики. Усэйн Болт, например, считает их несправедливым преимуществом.

Борьба с допингом будет вечной

Но куда более несправедливым преимуществом и вторжением в борьбу человека с его физиологией предоставляется допинг. Фармакология жила бок о бок со спортом со дня его основания. Даже в эпоху античных Олимпиад бегуны пробовали различные травы, которые помогали сохранить выносливость перед марафоном. Популярным допингом долгое время были алкоголь и стрихнин. В конце XIX века популярным способом закрепить свои спортивные успехи стало употребление наркотиков. По-настоящему массовым допинг сделали немцы. Сначала в эпоху нацизма, а затем и социализма (в ГДР) местные ученые искали способы, как медикаментозно вызваться за пределы человеческих возможностей. Это имело для немцев как стратегическое военное значение (наработки отправлялись в армию), так и идеологическое для доказательства своего превосходства. Генная инженерия позволила создать синтетический тестостерон, и анаболики навсегда поделили спорт на до и после.

Первоначально борьба с допингом несла исключительно гуманистический характер. Мир содрогался от ужасных новостей о смертях во время соревнований. Поэтому в 1967 году было принято решение осуществлять контроль за анализами спортсменов, чтобы выявлять факты употребления запрещенных веществ. Правда, ученые-фармацевты также не стояли на месте и изобретали все более изощренные и скрытые способы поднять результаты своих атлетов. Французские ученые медико-биологического агентства в спорте заметили интересную последовательность. В тяжелой атлетике, которую справедливо называют самым «грязным» видом спорта, было два периода, когда мировые рекорды едва ли не во всех весовых категориях бились гораздо чаще средней статистической вероятности. Первая аномалия была с 1967 по 1973 год — как раз с приходом в спорт анаболических стероидов. Вторая — с 1988-го по 1989-й — с появлением гормонов роста и ЭПО. Третья — конец 1990-х -начало нулевых, когда впервые стали использовать диуретики для сокрытия употребления допинга.

Будущее спорта — генная селекция

Правда, есть еще один способ обмануть природу, и с ним ВАДА бороться не в силах, — это генетика. В стайерских дисциплинах год от года побеждают кенийцы или эфиопы. Многие из них имеют длинные тонкие ноги, невысокий рост и худые икры — идеальный набор для стайерского бега. Кроме того, их организм эффективнее тратит кислород, поскольку им пришлось адаптироваться к жизни на высокогорье. Еще один яркий пример превосходства — китайцы в прыжках в воду. Телосложение некоторых из них идеально подходит для этого вида спорта. Легким и прокачанным спортсменам проще отталкиваться, делать элементы в воздухе и входить в воду без брызг. В таком случае побеждать помогает сама природа, и натренировать это невозможно. Но вот вырастить чемпиона с момента рождения — вполне реально.

И это не фантастическое будущее, а уже реальность. К примеру, лучший китайский баскетболист в истории Яо Мин родился благодаря госпрограмме — Компартия Китая свела вместе самых высоких людей Поднебесной с лучшим размахом рук. Спустя некоторое время рекордсменов, возможно, вообще начнут выращивать в пробирках. Вопрос только, как к этому отнесется общество, и судя по многочисленным скандалам из-за уровня тестостерона у женщин в беге, тихо новый этап развития спорта не пройдет. Хотя если подумать, то Кастер Семеня и Кристин Мбома — такие же природные аномалии, как китайские прыгуны или эфиопские стайеры. В будущем таких скандалов будет только больше, и здесь нужно определиться- либо бороться за всеобщее равенство и конкурентность, либо за спорт высших достижений. Это борьба идеологии с капиталом, ведь сколько бы МОК не кричал о новом идеале «вместе», продают спорт все те же старые принципы — «быстрее, выше, сильнее».