«Теперь отхватывай». В соцсетях жестко затравили бегуна, дисквалифицированного за допинг

Кажется, в России меняется отношение к мошенникам.

Еще не так давно все новости о дисквалификациях наших звезд воспринимались в штыки. «Подстава», «происки Запада», «они сами жрут еще больше» — и вот это все. Даже когда спортсмена ловили на чем-то очевидном вроде анаболиков, все равно включалось массовое отрицание.

Выражать хоть какие-то признаки неуважения к пойманному считалось неправильным. Поддерживать — нормально. А вот показывать пальцем — ни в коем случае. Человек и так в беду попал, зачем его трогать? Наоборот, надо подбодрить!

Из обманщиков долгие годы делали жертв. Продолжали ставить в пример в спортшколах.

Да, отнюдь не все дисквалифицированные заслуживают порицания. Бывает всякое, и каждый эпизод нужно разбирать отдельно. Но если у человека находят ЭПО — это приговор. Это как на выходе из «Лувра» быть повязанным с «Моной Лизой» и пытаться отрицать попытку кражи. Как объяснять беременность непорочным зачатием. Колоть эритропоэтин — осознанный шаг. И каждый, кто идет на него, морально готов быть пойманным.

Вот только у нас после вопиющих случаев отношение никак не менялось. Хоть в думу после завершения карьеры иди — никто слова не скажет.

Сказка, а не сезон

Лишь в последние годы ситуация начала двигаться в другую сторону. Уже мало кто защищает знаменитого тренера по ходьбе Виктора Чегина. Все были в шоке, когда на ЭПО поймали очередного ходока-ноунейма Максима Краснова. И вот теперь — новый поворот в эволюции отношения к допингистам.

Вчера на официальном сайте РУСАДА появилась информация о дисквалификации на три года бегуна Алексея Дорофеева. По большому счету еще одного никому не известного спортсмена. Каких-то лет пять назад эта новость прошла бы совершенно незаметной. Однако сейчас она взорвала легкоатлетические паблики.

В самом заметном из них доходчиво разложена хронология событий.

— ЭПО — праздник, который всегда с тобой, — иронизирует Экросс. — Алексей Дорофеев отлетел на три года за классику жанра. В этом году он выиграл:

10 км на «Северной Столице» — 29:34

10 км на Марафоне 800 — 29:09

ПМ в Туле — 67:38

Установил в сезоне два личника:

13:49.13 — 5-е место ЧР

29:07.51 — 4-е место ЧР

Дисквал с 29 октября 2021 по 28 октября 2024. #зашибись сезон парень провёл, молодцом.

Самое показательное — комментарии под постом. Там сплошное осуждение спортсмена. Где-то с тонкой иронией, где-то с претензиями в лоб. Нет даже намека на сочувствие, все сходятся во мнении: парень глубоко неправ.

Вернет ли он деньги?

Ну а на новый уровень ситуацию вывел самый популярный марафонец страны Искандер Ядгаров. Он выложил в Instagram фотку с одного из летних коммерческих забегов, который выиграл Дорофеев. Причем финишировал Алексей с вызывающим жестом типа: а где там остальные?

— Меня ищешь, Алексей? — вопрошает Ядгаров. — Лучше бы ты искал адекватность в своих поступках. Выпендриваться, хавая эпошку, так себе идея. Теперь отхватывай.

А в конце поста добавил, что Дорофеев украл у бегового клуба, за который выступает Искандер, 120 тысяч рублей. Речь — о призовых за победу.

По-моему, так у нас вопрос еще не ставили. Спортсмен не только открыто диссит своего коллегу-мошенника, но и прямым текстом говорит о необходимости вернуть призовые за нечестную победу. Каких-то юридических рычагов на Дорофеева нет, как бы странно это ни звучало. Не захочет — не отдаст. Хотя, по сути, он обворовал тех, кто финишировал за ним.

Но если Алексей по-мужски признает свою неправоту и вернет организаторам призовые за эти плохо пахнущие победы, то может из антигероя превратиться в героя. Строчка с ЭПО из его биографии никуда уже не денется, а вот сохранить лицо еще можно. Честно принять свои косяки и ответить за них — это заслуживает уважения. И прецедент для российской легкой атлетики. Дорофеев в этом смысле имеет шанс войти в историю. Он может стать в какой-то степени примером.

На другой чаше весов — обман, трусость и гарантированное презрение всего бегового сообщества. Что выберете, Алексей?