В России сняли первый в мире документальный сериал про допинг

Шестисерийный фильм «Допинг. Всемирная энциклопедия» — первая в мире документалка о запрещенных стимуляторах и всем, что с ними связано

В мире, да и в России, есть масса качественных художественных и документальных фильмов про спорт. Звездные спортсмены, или виды спорта, или исторические победы — все это в разных форматах регулярно появляется на экранах. Но до сих пор почему-то не существовало фильма про допинг — хотя, казалось бы, о нем последние годы говорят все. «Допинг. Всемирная энциклопедия» — шестисерийный фильм, который включает полную антологию допинга: с момента появления в античные времена до громких скандалов современности. В сериале рассказывается и про бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, и про допинг вне профессионального спорта, и даже про допинг будущего.

Автор идеи сериала — постоянный колумнист «СЭ» Дмитрий Иванов.

Таким Паунда я еще никогда не видел

— Почему вас заинтересовала именно эта тема? — вопрос Иванову.

— Для меня стало большим откровением, что подобного продукта — ни в печатной, ни в киноверсии — не существовало до сих пор. Ведь тема допинга уже долго не сходит с первых полос. И логично попытаться разобраться в ней детально и аккумулировать в одном месте тот огромный объем информации, который существует. Почему этот сериал сняли именно мы? Я несколько лет руководил аппаратом Независимой общественной антидопинговой комиссии, наш автор сценария Наталья Марьянчик — обозреватель вашей газеты. То есть мы имеем возможность посмотреть на тему изнутри, приоткрыть зрителю тот мир, куда он заглянуть не может.

— Как долго вы снимали? Это было сложно?

— Производство заняло около шести месяцев. Для такого гигантского, энциклопедического объема это очень быстро. Особенно с учетом пандемии и олимпийского года. Даже в таких условиях мы сумели снять спикеров в десяти разных странах, причем со всеми мы говорили лично. В числе наших героев — бывшие члены сборной ГДР Рика Райниш и Ханс-Георг Ашенбах, которые подробно рассказывают о восточногерманской госпрограмме; участники велокоманды «Фестина» и, конечно же, почетный член МОК Виталий Смирнов.

— В вашем сериале снимались авторы докладов про российский допинг — Ричард Макларен и Ричард Паунд.

— Оба пошли нам навстречу, хотя легко могли отказаться от записи, сославшись на пандемию. Для меня лично стало откровением интервью Паунда. Например, он рассказывал, как узнал о дисквалификации Бена Джонсона на Олимпийских играх в Сеуле. Паунд — сам канадец — после победы Джонсона оказался на званом ужине со спонсорами. И буквально за несколько минут до его начала Паунду шепнули, что Джонсон попался. Информация еще была закрытой, так что к Паунду все подходили, поздравляли, а он не знал, куда себя деть. Все это он рассказывает очень живо, в лицах — таким Паунда я еще не видел.

Важными нюансами оперировал в беседе с нами и Макларен. Он подробно рассказал о том, как именно они вскрывали допинг-пробы, как много часов подряд беседовал с Григорием Родченковым... С ним можно соглашаться или нет, но для нас было важно, что мы дали Макларену, как и Паунду, возможность объяснить свою позицию.

— Объясните концепцию: почему именно шесть серий, чему они посвящены?

— Идея состояла в том, чтобы в энциклопедическом ключе, не вдаваясь в излишние детали, но при этом достаточно подробно рассказать, что такое допинг и все, что с ним связано. Первые две серии посвящены появлению допинга как такового: начиная от античности и до громких американских скандалов 1990-х. И, как ответ, становление антидопинговой системы. Третья серия — это так называемое русское дело, то есть все происходящее с российским спортом в последнее десятилетие. В отдельной серии мы рассказываем о бывшем директоре Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. Пятая серия — о том, что допинг употребляется не только в профессиональном спорте, а также в армии, балете, космосе и многих других областях. Ну и, наконец, шестая серия — о фантастических технологиях допинга будущего.

— Почему вы решили отдать целую серию Григорию Родченкову? Что нового удалось о нем узнать?

— Почти все, кто хоть как-то интересуется темой спорта, знают его фамилию. Но мало кто знает его как личность. Вот мы и попытались проследить его жизненный и профессиональный путь, чтобы найти ключ к тем поступкам, коими он прославился. Про Родченкова мы сделали так называемое monumentary — то есть игровые сцены с участием актеров перемешаны с интервью и документальными кадрами. Нам удалось, например, поговорить с Виктором Уральцом — тем человеком, который брал юного Родченкова на работу в московскую лабораторию. Сейчас Уралец живет в США и, насколько я знаю, никогда еще с российскими СМИ на эту тему не общался. При этом у нас было четкое понимание, на какой вопрос мы хотим получить ответ. Серия так и называется — «Григорий Родченков: герой или предатель?».

— И как вы на этот вопрос отвечаете?

— Для меня — точно не герой. Впрочем, у нас огромный спектр спикеров, каждый из которых имеет свою позицию. Что ближе зрителю — пусть он выбирает сам.

Перепутали Шмидтов, купили ЭПО и разбили пробирку для допинг-контроля

— На съемках обычно бывает много забавных историй. Что повеселило вас?

— Весело было очень, особенно в процессе организации массы интервью одновременно, каждое — за тысячи километров друг от друга. Наш топ — это история находки Маркуса Шмидта, советника группы по биоэтике Еврокомиссии. Вообще-то мы изначально хотели поговорить с другим Шмидтом — доктором, который попался на организации допинговой схемы. Нашли электронную почту, написали, получили ответ. И только на стадии списка вопросов спикер удивился: мол, это вообще-то не ко мне! А в итоге этот «новый» Шмидт сделал нам всю шестую серию и рассказал удивительные вещи про биохакинг, корректировку генома, вживление в организм специальных девайсов, которые будут впрыскивать микродозы допинга...

— Вы много внимания уделили допинговой системе ГДР, почему?

— Мы рассмотрели эту систему со всех сторон. Поговорили с трехкратной олимпийской чемпионкой Игр-80 в Москве Рикой Райниш, которая из-за допинга дважды теряла ребенка. Или с обвинителем на процессе профессором Вернером Франке — он вообще уже много лет не давал интервью, являясь при этом признанной звездой медицины тех лет. Для себя я сделал вывод, что во многом даже современный допинг — это производные той самой системы. Даже препарат орал-туринабол, изобретенный в ГДР, активно используется и сегодня.

— Помимо съемок интервью и кадров хроники в фильме есть и ваши собственные эксперименты. В чем они заключались?

— Задумка у нас была масштабная, но, конечно, испытывать допинговые препараты на людях или животных мы в итоге по этическим причинам не стали. Тем не менее многое удалось: мы заполнили систему ADAMS, о которой все говорят, но никто не понимает, как она выглядит. Купили эритропоэтин в киргизской аптеке. Разбили пробирку для сдачи допинг-пробы, хотя в теории она небьющаяся. Съездили с лыжниками Петром и Анастасией Седовыми на ту самую заправку, где они сидели каждый день по часу, потому что живут в закрытом городе и допинг-офицер не мог туда попасть.

— На платформе есть загадочная надпись — «первый сезон». Вы планируете снять еще и второй?

— Сам по себе сериал, конечно, является конечным продуктом. Но в процессе работы над ним мы поняли, что есть темы, которые требуют отдельного, более глубокого разбора. Идея «спин-офф» уже есть. Это сериал под условным названием «Без вины виноватые» — о судьбах российских спортсменов, чьи карьеры и мечты разрушились из-за санкций. В этот раз мы хотим рассказать не об истории или каких-то системных моментах, а о конкретных людях. Потому что, в конце концов, спорт — это именно про них, про их судьбу и характер.