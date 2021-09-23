Герой доклада о русском допинге задержан с наркотиками. Ему грозит три года тюрьмы

Бывший чемпион России в беге на 400 метров Александр Хютте отбыл четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, а теперь у него снова большие проблемы.

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего Александра Хютте, подозреваемого в хранении и транспортировке наркотиков. В кроссовке у бывшего спортсмена сборной России найден пакетик с наркотическим препаратом мефедрон, оборот которого в нашей стране запрещен с 2010 года. Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что экс-чемпион России в беге на 200 метров «выглядел подозрительно» — был бледным и говорил невнятно. На допросе Хютте, который в последнее время работал пожарным, начал давать показания и заявил, что приобрел наркотик в интернете. Бывшему атлету грозит до трех лет тюрьмы. С 2015 по 2019 год Александр отбывал дисквалификацию за уклонение от допинг-контроля и употребление допинга, кроме того, в 2016 году был информатором международной федерации во время расследования допинговых нарушений в России.

Она сказала: «Беги!»

Прежде чем рассказать о вкладе Хютте в историю допинговых скандалов в России, два важных замечания. Во-первых, вопрос о виновности или невиновности бывшего спортсмена в деле об обороте наркотиков в Санкт-Петербурге будет решать суд. Как показывает практика, задержание и признательные показания подтверждаются далеко не всегда. Во-вторых, спортсмены, начинавшие с допинга, действительно довольно часто потом переходят на наркотики. К сожалению, это смежная тема, хотя, конечно, все очень индивидуально и никаких обобщений делать нельзя.

Что касается Александра, то во время спортивной карьеры он не был суперзвездой, но стал знаменит в 2017 году как информатор Международной федерации легкой атлетики по делу о русском допинге. Хакеры рассекретили переписку Хютте с антидопинговыми чиновниками, из которой стало понятно, что этот спортсмен, обвиняемый в бегстве с допинг-контроля в 2015 году, подтвердил информацию о употреблении запрещенных препаратов в группе своего тренера Зухры Верещагиной. Впрочем, раскаяние и сотрудничество не сильно помогло спринтеру — он получил четырехлетнюю дисквалификацию и завершил карьеру.

Но Александр, в отличие от многих уличенных коллег, никогда не бегал от СМИ и подробно излагал свои версии о том, что с ним случилось и кто в этом виноват. Основную вину Хютте возлагал на пермского тренера Верещагину — якобы именно она тайно кормила его допингом и рекомендовала сбежать с допинг-контроля. В 2016 году эпизод с бегством спортсмена вошел в доклад Дика Паунда о допинге в российском спорте, который стал первым в длинной череде неприятностей для нашего спорта. Правда, в докладе говорилось, что на сборе в Сочи атлет убежал от инспекторов через окно, а в изложении спринтера все выглядело несколько иначе.

— 22 мая 2015 года к нам в Сочи приехали офицеры из международной компании IDTM. Я был в списке тех, у кого они должны были взять пробы, — рассказывал Хютте в интервью «СЭ». — Я подтвердил свое имя, подписал протокол и, на самом деле, уже даже успел бы сдать пробу, если бы буквально за полчаса до этого не был в туалетной комнате. И тут мне стали поступать эсэмэски от тренера, которая говорила, что сдавать допинг-контроль нельзя ни в коем случае. Я спросил: «Что же мне делать? Они тут, я уже все подписал». Она ответила: «Убегай». Я пошел на завтрак, а там по лестнице быстренько ушел.

При чем здесь Родченков?

Правда, затем тренер одумалась и предложила Хютте вернуться и сдать тест. Спортсмен так и поступил, и проба дала положительный результат на допинг. Так что можно сказать, что Александр еще легко отделался. Допинг плюс побег с теста — это в других обстоятельствах легко могло потянуть и на восемь лет отстранения. Кстати, Хютте был не единственным учеником Верещагиной, который отличился на сборах в Сочи. Призер Олимпиады-2008 Максим Дылдин заявил допинг-инспектору, что он — это не он, и таким образом также избежал контроля. За этот эпизод Дылдин также был дисквалифицирован на четыре года. Правда, в его версии все также выглядит неоднозначно.

— Я шел к такси по улице в Адлере, был на сборах. До этого я отнес в машину все свои сумки, затем быстро позавтракал и как раз возвращался к таксисту, — рассказал Максим в интервью Properm. — По дороге к автомобилю ко мне подбегает женщина, офицер ВАДА, она была из Эстонии или Латвии, точно не помню, но говорила по-русски. Она меня спрашивает: «Вы Максим Дылдин?» Я попросил ее показать удостоверение. Женщина мне задала вопрос: «Вы будете сдавать анализы?» Я ей вновь говорю: «Вы кто? Покажите свое удостоверение, я что, должен прямо на улице вам сдавать все?» Она опять — «Вы будете сдавать анализы?». Ну тогда я и сказал: «Раз вы не показываете удостоверение, то я не Максим Дылдин». Тогда она стала тянуть меня за руку, а я пригрозил ей, что вызову полицию, она просто развернулась и ушла. Вот за это меня отстранили.

Когда стало известно о том, что Хютте сотрудничает с антидопинговыми органами, Дылдин в соцсетях в нецензурной форме оскорблял своего бывшего напарника. Да и вообще Александра очень многие в России называли предателем. А тренер Верещагина намекала на то, что до 2015 года он находился на фармподдержке у Григория Родченкова. «Я действительно сотрудничал с международной федерацией, и ВФЛА также была в курсе этого факта, — парировал Хютте в интервью «СЭ». — В основном переписка касалась выяснения обстоятельств моего допинг-случая и доклада Ричарда Паунда, одним из героев которого я стал. Я ни о чем не жалею и считаю правильным решение не утаивать обстоятельства дела, которое, очевидно, к огромному сожалению, положило конец моей спортивной карьере».

Я патриот своей страны

«Я боролся изо всех сил против своего бывшего тренера — Зухры Верещагиной, — отмечал спортсмен. — Я патриот своей страны и ни в коем случае не хочу ни в чем ей навредить. Но считаю, именно из-за таких людей, как Верещагина, наши легкоатлеты сидят во временном отстранении и пропустили Олимпийские игры. У нас нет системы употребления допинга, но есть отдельные «тренеры», которые тянут за собой вниз всех остальных. Я не хочу, чтобы Верещагина работала дальше и продолжала использовать свои методы. При этом я не пытаюсь, как Степановы или Андрей Дмитриев, устроить революцию. Наверное, меня тоже можно назвать информатором, но это несколько иное, чем у тех, кто был до меня».

«У меня было другое мнение о Хютте. Конечно, если все подтвердится, то спортсмена нужно пожизненно отстранить от спорта! В данном случае он влияет не только на себя, но и на тех, кому он предлагал данные вещества. Это большой фактор ответственности», — заявил «СЭ» после задержания спортсмена за наркотики бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. Нынешние представители ВФЛА отметили, что с момента начала дисквалификации Хютте был исключен из всех списков национальной команды и больше не взаимодействовал с федерацией. «Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем. Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки», — цитирует представителя ВФЛА «РБК-Спорт».