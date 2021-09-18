Вместо спортсменов допинг-контроль проходили «двойники». Как такое возможно?

Врач из Молдавии, признанный организатором циничного обмана, пожизненно изгнан из спорта.

Международное агентство по тестированию (ITA) объявило о пожизненной дисквалификации спортивного врача из Молдавии Дорина Балмуша, который признан виновным в фальсификации допинг-контроля трех тяжелоатлетов из своей национальной сборной. Агентство считает, что шесть лет назад Балмуш вместо спортсменов заставил сдавать анализы неких «двойников», в то время как реальные штангисты в это время проходили курс запрещенных препаратов перед чемпионатом мира. Подмену удалось обнаружить в результате сопоставления ДНК в разных пробах. В настоящий момент ITA расследует 18 аналогичных случаев подмены анализов, которые осуществлены в шести разных странах.

200 долларов за обман

Балмуш — известный молдавский спортивный врач. Помимо сборной страны по тяжелой атлетике он работает с национальной федерацией бокса и футбольной командой «Петрокуб». Теперь им придется искать нового специалиста, поскольку наказание ITA затрагивает весь олимпийский спорт. Дорин оказался втянут в скандал после того, как в начале 2020 года на немецком телеканале ARD вышел фильм Хайо Зеппельта о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики. В нем был показан фрагмент разговора c немецким тяжелоатлетом Оливером Карузо и Балмушем, снятый скрытой камерой. Они рассказывали, что вместо спортсменов допинг-контроль в Молдавии проходят другие люди, а договориться с инспекторами можно за взятку от 60 до 200 долларов (такса для спортсменов из международного пула была выше).

Поскольку подозрение пало на сотрудников Венгерского антидопингового агентства (в фильме говорилось, что именно они брали взятки у молдаван), в Будапеште срочно заказали аудит, который не подтвердил информацию из фильма. Инспекторы из Венгрии брали пробы в Молдавии только в 2014 году, а подмена случилась в 2015-м. И вообще вся эта операция с «двойниками» выглядела странно, поскольку на чемпионате мира те, кого пытались спрятать от контроля, — Юрий Булат, Геннадий Дудогло и Артем Пипа — все равно попались на допинге. Хайо Зеппельт считает, что это случилось из-за вмешательства в процесс тестирования Американского антидопингового агентства (чемпионат мира-2015 проходил в Хьюстоне). Но венгерские аудиторы заявили, что Зеппельт все перепутал.

Как бы то ни было, Булат, Дудогло и Пипа еще в декабре 2015-го получили по четыре года за тестостерон — их и без того невеликие результаты на ЧМ был аннулированы. По идее, срок этого наказания уже истек. Но теперь кельнская лаборатория обнаружила, что в пробах, взятых у этих спортсменов перед ЧМ-2015, содержатся ДНК других людей, и теперь всему трио грозит пожизненное отстранение. А первым наказан организатор обмана — им признан врач Дорин Балмуш. Это уже не первый пожизненный приговор в антидопинговых делах с представителями молдавской тяжелой атлетики — ранее навсегда изгнан из спорта штангист Юрий Дудогло. Брат Константина Дудогло дважды попадался на запрещенке в составе сборной Азербайджана и один раз — в сборной Молдавии.

Семейное дело

Кстати, в семье Дудогло есть еще один брат-тяжелоатлет — Александр. Все три брата одновременно выступали за молдавскую сборную на ЧМ-2010. В результате перепроверки проб участников Олимпиады-2008 Александр Дудогло также был уличен в допинге и дисквалифицирован задним числом. Ну а чтобы с состоянием дел в молдавской тяжелой атлетике все стало окончательно понятно, упомяну еще о пожизненной дисквалификации Кристины Йову — она умудрилась попасться на допинге в составе трех разных сборных: Азербайджана, Румынии и Молдавии. Впрочем, подобный ужас творится и в некоторых других командах. В том числе, к сожалению, и в российской.

Ну а попытки обмануть допинг-контроль в спорте продолжаются уже более 50 лет. Бывший врач сборной СССР по тяжелой атлетике Сергей Сарсания в документальном сериале «Энциклопедия допинга» рассказал, что накануне Олимпиады-1980 советскому штангисту киргизского происхождения Каныбеку Осмоналиеву порвали уретру, пытаясь ввести туда «чистую» мочу другого человека. При этом Осмоналиев в 1980-м стал олимпийским чемпионом, а в 1981-м — чемпионом мира. На Олимпиаде-2004 похожий метод использовал венгерский метатель диска Роберт Фазекаш, но его контейнер с «чистой» мочой, спрятанный в анусе, вышел из строя, и обманщика застукали инспекторы. И это еще не самая безумная история — например, в 1990-х в пробах олимпийской чемпионки по плаванию ирландки Мишель Смит вместо мочи был обнаружен... чистый виски.

В России история с массовой подменой допинг-тестов, очень похожая на нынешний молдавский скандал, случилась в 2006 году. Тогда в международную федерацию легкой атлетики поступил сигнал, что российские спортсмены обманывают допинг-контроль с помощью подкупленных инспекторов. А на самом деле допинг-пробы вместо спортсменов сдают их родственники. Анализ подтвердил, что информатор не соврал. После перепроверки в пробах сразу семи наших спортсменок нашли ДНК других людей. Все уличенные были дисквалифицированы за пару недель до старта Олимпиады в Пекине. Девушки дружно все отрицали, а внятного расследования так и не последовало. Никто из инспекторов, без участия которых подмена была невозможна, ответственности не понес. Руководители более высокого ранга тоже остались на своих местах.