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ВАДА завершило расследование о манипуляциях с пробами 298 россиян

19:46
ВАДА. Фото Reuters
ВАДА. Фото Reuters

Эксперты ВАДА завершили разбирательства по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба организации. Всего были проверены пробы 298 российских спортсменов, у 145 выявлены манипуляции.

Данные направлены в 28 антидопинговых организаций.

Передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории была одним из основных условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства. Российская сторона передала базу данных в начале 2019 года, ВАДА усмотрела в ней манипуляции.

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