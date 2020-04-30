Глава ВАДА назвал расследование о манипуляциях с пробами россиян самым сложным в истории борьбы с допингом

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька прокомментировал завершение разбирательства по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Всего были проверены подозрительные пробы 298 российских спортсменов, у 145 выявлены манипуляции.

— Это было самое сложное расследование в истории борьбы с допингом, которое коснулось тысячи образцов, 24 терабайт данных, сотен спортсменов в 28 организациях, и оно приносит реальные результаты, — приводит официальный сайт ВАДА слова Баньки. — Российский допинговый кризис на протяжении последних пяти лет занимал главное место в деятельности ВАДА. Я хотел бы поблагодарить их за их усердие, профессионализм и опыт, а также организации за их постоянное сотрудничество в защите чистого спорта и за привлечение к ответственности как можно большего числа мошенников.

Это еще не конец пути. Продолжается еще один повторный анализ образцов, взятых из бывшей московской лаборатории. Этот процесс повторного анализа, возглавляемый ВАДА, уже выявил 57 случаев, которые находятся на стадии управления результатами. Это в дополнение к десяткам дел, которые уже были возбуждены, и процедурам, которые были открыты на основе доказательств, обнаруженных в тяжелой атлетике, биатлоне и легкой атлетике, а также другим случаям в различных видах спорта, которые были получены в результате расследований Паунда и Макларена, проведенных ВАДА в период с 2014 по 2016 год.

ВАДА завершило расследование о манипуляциях с пробами 298 россиян