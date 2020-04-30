Манипуляции с базой данных Московской лаборатории не повлияли на дела 153 из 298 спортсменов

Возможные манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории не повлияли на дела 153 российских спортсменов из 298, сообщает пресс-служба ВАДА. Отдел расследований ВАДА в четверг завершил расследование в отношении 298 атлетов, попавших под подозрение в связи с проверкой базы данных.

Всего было выявлено 145 манипуляций, данные переданы 27 международным федерациям и одному оргкомитету крупного турнира.

ВАДА отмечает, что предоставило пакеты данных по всем 298 спортсменам, чтобы организации получили доступ ко всей имеющейся информации.

Передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории была одним из основных условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства. Российская сторона передала базу данных в начале 2019 года, ВАДА усмотрела в ней манипуляции.

На основании манипуляций исполком ВАДА 9 декабря 2019 года проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия и введение санкций в отношении России, включая лишение спортсменов права выступать на крупных турнирах под своим флагом. Российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.