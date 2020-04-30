Перепроверка проб Московской лаборатории выявила 57 подозрительных случаев

Повторный анализ проб Московской антидопинговой лаборатории, извлеченных в декабре 2014 и апреле 2019 года, выявил 57 подозрительных случаев, сообщает официальный сайт ВАДА.

В декабре 2014 года из лаборатории выявлено 4144 пробы, в апреле 2019-го — 2262. Подозрения вызвали 431 и 1001 проба. Проверены из них 431 и 313 соответственно.

Передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории была одним из основных условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства. Российская сторона передала базу данных в начале 2019 года, ВАДА усмотрела в ней манипуляции.

На основании манипуляций исполком ВАДА 9 декабря 2019 года проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия и введение санкций в отношении России, включая лишение спортсменов права выступать на крупных турнирах под своим флагом.