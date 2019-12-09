ВАДА: рекомендация избегает наказания невинных спортсменов

Председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор считает, что рекомендация, принятая исполкомом ВАДА, не затрагивает «невинных» и отстаивает права «чистых» спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте ВАДА.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

— Сегодня исполнительный комитет ВАДА принял решительное и недвусмысленное решение, — приводит слова Тейлора пресс-служба ВАДА. — Будучи жестким к властям, рекомендация избегает наказания невинных и отстаивает права «чистых» спортсменов во всем мире. Если спортсмен из России сможет доказать, что он не участвовал в допинговой программе, что его данные не были частью манипуляций, что он прошел надлежащее тестирование до начала данного мероприятия и что он отвечает любым другим строгим условиям, которые будут определены, ему будет разрешено участвовать в нем.

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