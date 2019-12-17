ВАДА передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что ВАДА передало РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. По ее словам, процесс перепроверки еще продолжается.

— Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб — это не так быстро, — цитирует РИА Новости Пахноцкую. — Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У ВАДА список этих имен есть, но они его не публикуют.

Глава РУСАДА Юрий Ганус подчеркнул, что появление 15 дел — это результат изучения биоматериалов, а не электронных данных московской лаборатории.

— Нет, это не те дела, которые связаны только с манипуляциями в базе данных. Это в большей части как раз исследование биоматериала, — сказал Ганус. — Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой. Все данные исследуются и так, и так.

Напомним, что 9 декабря исполком ВАДА ввел в отношении российского спорта четырехлетние санкции, а РУСАДА было лишено статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.