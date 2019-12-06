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В Британии призвали отстранить россиян от всех соревнований

14:42

Комиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком ВАДА, который пройдет 9 декабря, принять жесткие санкции в отношении российских атлетов. Как отмечается, им нужно полностью запретить участвовать в международных соревнованиях. Ранее к подобным мерам призвал глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт.

— Рекомендуемые санкции комитета по соотвествию (CRC) — это минимальная мера, которая сейчас необходима в полном объеме, — отмечается на сайте UKAD. — Однако члены комиссию считают, что нужно пойти дальше этих рекомендаций. ВАДА должно полностью запретить российским атлетам участвовать в соревнованиях до тех пор, пока спортивное сообщество не будет уверено в том, что обман такого масштаба совершенно исключен, а целостность спорта может быть восстановлена.

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