Петр Толстой: «Если будут доказательства, надо всех привлекать к ответственности»

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой считает, что чиновники, ответственные за нарушение антидопинговых правил, должны быть наказаны. По его словам, решение ВАДА о санкциях в отношении России направлено на выдавливание страны из спорта.

— Если будут доказательства, надо всех привлекать к ответственности. Проблема в том, что нарушения якобы есть, а доказательств этих нарушений, вроде как, нет. Во всяком случае, неопровержимых доказательств, — цитирует ТАСС Толстого. — Очень жаль, что мы изначально пошли на то, чтобы выступать под белым флагом на прошлой Олимпиаде, сегодняшнее решение — это просто продолжение тенденции к выдавливанию конкурентов от российского спорта из мирового спорта.

Россия столкнулась с чудовищной системой манипуляции, в которой данные антидопинговой лаборатории могут модерироваться из-за рубежа. Каким образом им можно доверять? Я считаю, все это нужно обнулить и заново вести переговоры. Возможно, этим займется национальный олимпийский комитет. Надеюсь, что у России хватит сил и возможностей, чтобы не потерять еще несколько поколений спортсменов и проводить масштабные соревнования.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн