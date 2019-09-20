ОКР недоволен словами Гануса о вмешательстве в работу РУСАДА

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова выразила удивление заявлением генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о том, что ОКР настаивает на проведении ежегодного аудита той организацией, которую комитет выберет сам. Ганус рассказал, что ОКР своим требованием по аудиту пытается оказать влияние на независимое ведение РУСАДА своей деятельности, настаивая на предварительном уведомлении спортсменов при проведении процедуры допинг-контроля.

— Мягко говоря, удивление вызвало заявление Юрия Гануса о попытке навязать РУСАДА аудиторскую организацию, — цитирует ТАСС Бриллиантову. — В соответствии с законодательством РФ и уставом РУСАДА ежегодное назначение аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности является исключительной компетенцией высшего руководящего органа РУСАДА — общего собрания членов РУСАДА.

В нарушение указанных требований аудиторская организация для проверки годовой финансовой отчетности РУСАДА за 2018 год не была утверждена в порядке, установленном уставом и законодательными актами. Вместо этого, еще в апреле аппарат РУСАДА попытался включить в повестку дня общего собрания вопрос об утверждении аудиторской организации на 2018 год «задним числом», вместе с вопросом об утверждении бухгалтерской отчетности РАА «РУСАДА» за 2018 год и аудиторского заключения, подготовленного неуполномоченным общим собранием аудитором.