New York Times: американцы могут бойкотировать ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи

Американские бобслеисты и скелетонисты могут бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в Сочи в феврале 2017 года, утверждает New York Times. Сообщается, что это связано с озабоченностью спортсменов из США по поводу прохождения допинг-контроля в России и информационной безопасностью. Они также недовольны реакцией спортивных чиновников на ситуацию с якобы государственной системой поддержки допинга в России.
Напомним, что в настоящее время расследование по фактам применения допинга российскими спортсменами ведут сразу три комиссии. Две из них были созданы Международным олимпийским комитетом после публикаций двух докладов по линии Всемирного антидопингового агентства под началом Ричарда Паунда и Ричарда Макларена.
Следователь ВАДА Макларен должен представить свой новый доклад 9 декабря в Лондоне. Комиссия Денниса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб, сданных россиянами на Олимпиаде в Сочи. Бежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков уверяет, что часть этих анализов была подменена (именно его показания легли в основу первого доклада Макларена). По итогам докладов Макларена и Освальда дисциплинарная комиссия под руководством Ги Каниве может рекомендовать МОК принять санкции в отношении Олимпийского комитета России.
streletc1783
это их личные психические проблемы,пусть хоть бобслей в сша запретят.
11:30 6 декабря
bezik
Главное, чтобы немцы приехали. А на пиндосов пофиг
10:41 5 декабря
cvetal
Пендосы с воза трасса чище!
10:36 5 декабря
Человек 555
Ряд американских спортсменов перед началом Олимпиады-2016 пытались получить терапевтические разрешения на употребление определенных запрещенных препаратов, сообщает Spiegel со ссылкой на документы, предоставленные хакерской группой Fancy Bears. Согласно изданию, сотрудники USADA незадолго до начала Олимпиады получили много запросов на терапевтические исключения, многие из спортсменов обращались в неустановленный срок.
10:36 5 декабря
Человек 555
Боятся что их здесь по полной проверят и найдут столько допинга в них что весь спорт потом в шоке будет
10:34 5 декабря
эдпитер
а американцы и канадцы все астматики, страдающие дефицитом внимания? Все легально глотают допинг, или еще только оформляют?
10:19 5 декабря
Beriya
да и хрен с ними с этими пиндосами-наркоманами
09:02 5 декабря
Инквизитор 2013-9
Да на ... они нужны?
08:43 5 декабря
Choy
Воздух чище будет. ДБ
08:28 5 декабря
ЮКИ
и хрен с ними!воздух будет чище!!!
08:28 5 декабря
75serg75
Да нет, приедут они, и приедут обожранные допинга (Байлз и Серена научат как что делать). А сейчас готовят соломку типа "русские подставили".
08:11 5 декабря
Garik20002
Кокаина:)
07:51 5 декабря
Garik20002
Просто в России качественного нет, даже по справке от ВАДы хорошего не возьмёшь.
07:51 5 декабря
xxx5
Да на здоровье, плакать никто не будет !
07:25 5 декабря
цска 19781978
На воре и шапка горит
06:54 5 декабря
честный человечишко
Это большая потеря. Боюсь за свою нервную систему - как бы истерика не началась
06:54 5 декабря
muzsolini
Напугали ежа голой попой.
05:22 5 декабря
maxcds
этих подстилок отовсюду надо удалить
05:02 5 декабря
spetrov
Американские бобслеисты и скелетонисты предпочитают бороться не на спортивных аренах, а в судах и СМИ? Это их выбор.
03:34 5 декабря