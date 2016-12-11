Макларен заверил "СЭ": он знает, как вскрывать пробирки с допинг-пробами

В пятницу была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. Несмотря на всю неоднозначность фактов и доказательной базы, этот документ может коренным образом повлиять на будущее нашего спорта. В воскресенье канадский профессор дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".
– На пресс-конференции в Лондоне вы не стали показывать метод, которыми, по вашему мнению, россияне вскрывали банки для сбора проб фирмы "Берлингер". В докладе написано, что ни один свидетель не видел этого процесса от и до. У вас есть точные сведения, как именно вскрывались пробирки – или только догадки?
- Нет, я знаю, как вскрывались банки. Наш эксперт полностью продемонстрировал способ, как это могло происходить. Он использовал инструмент, при помощи которого крышка была снята без видимых повреждений. Затем мы исследовали пробирку под микроскопом и нашли царапины внутри крышки и с внутренней стороны стекла, которые выглядели точно так же, как те, которые мы обнаружили на некоторых пробах.
– Тогда возникает вопрос: если банки "Берлингер", на самом деле, можно вскрыть, не ставит ли это под удар всю мировую систему борьбы с допингом? Ведь теперь любой спортсмен, далеко не только российский, может заявить, что его пробы вскрывали и производили манипуляции с ними без его ведома.
– Мне так не кажется. Вы правы в том, что теоретически любой спортсмен может сказать, что сданную им пробу впоследствии вскрыли. Но есть метод, который позволяет под микроскопом исследовать каждую конкретную банку на предмет повреждений. Если следов вроде царапин нет, тогда слова спортсмена будут бездоказательны. Более того, все пробы, сданные после середины июля 2016 года, когда вышла первая часть моего доклада, уже были помещены в пробирки другого дизайна. Повторить на них метод вскрытия, о котором я говорил выше, уже невозможно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Буква Ё
кубань чемпион, поздравляю, держи в курсе своих дальнейших действий
03:21
mobile_actor
Нельзя также исключить, что пробы вскрыли марсиане. Почему нет?
02:15
Тропическая гемангиома Мовсисяна
банку с мочой нельзя открыть и закрыть))) это вам не пакет с соком))) баночка закрывается настолько плотно, что для ее открытия потребуется не только специальный станок, но и полное разрушение той самой крышки))) о ее повторном закручивании не может идти и речи)))
23:43 11 декабря
кубань чемпион
Буква Ё............... Лизнул англосаксам)))
23:39 11 декабря
П_о_в_а_р
CanagliaVova ----------------------- Опять обкикался, братух З.Ы. :-D )))
23:10 11 декабря
Буква Ё
Я не знаю, кто, как, когда и зачем инициировал антидопинговую проверку: МОК, ВАДА, Зеппельт, Макларен, Степановы, Мутко, Порошенко, Саакашвили, Меркель, Обама или мой сосед-алкоголик Петр Васильевич. Главное, что после того, как наших хорошенько потрясут, у нас станет самый ЧИСТЫЙ спорт в плане допинга. Никто уже не сможет подкопаться и рассказать о допинговой системе, которая, увы, сейчас у нас действительно есть. Не будет воплей "ура", а после первых допинг-проверок ора "против нас весь мир сговорился". Пусть будут поначалу двадцатые-тридцатые места, но это будут ЧЕСТНЫЕ двадцатые-тридцатые места. Огромное спасибо Хайо Зеппельту, Ричарду Макларену и всем остальным, хорошенько пошерудившим наш спорт и избавляющим от порочной системы "принял допинг - получил призовые - ушел на хорошую должность". Отдельное спасибо супругам Виталию и Юлии Степановой, которые нашли в себе силы и смелость рассказать всю правду о позоре, поддерживаемом нашими чинушами. Дай бог здоровья им и их маленькому сыну. А время расставит все по своим местам. И те, кто вопил про "иуд" и "30 сребренников", еще скажут им спасибо. Кроме совсем уж отбитых, которые приравнивают спорт к войне и считают, что на ней все средства хороши. Даже угробленные здоровья и жизни спортсменов.
23:08 11 декабря
streletc1783
Вообще за два года и 350 млн евро я бы нашёл с десятка два способов вскрывать какие то-там контейнеры.
22:55 11 декабря
streletc1783
А завтра он скажет что не верит своим глазам - но эти хитрые русские всё-таки вскрыли и новые пробирки.И нассали туда с мужским,женским,собачим днк.
22:45 11 декабря
spetrov
Нет, CanagliaVova, просто тебе, дураку, показывают, как в реальной жизни доказывают подобные вещи. Впрочем, дурака учить, что мертвого лечить.
22:35 11 декабря
CanagliaVova
Петров пойдет после своего ПТУ в МУР
22:29 11 декабря
spetrov
KuziakaPm, тоже исключать нельзя. Отсюда и царапины, почему нет.
22:19 11 декабря
spetrov
Не говоря о том, что говорить не означает убедительно доказать (а надеюсь, такой шанс ему еще будет предоставлен в будущем при разбирательствах с фирмой-поставщиком), опять - мне так кажется, мне так не кажется.
22:17 11 декабря
KuziakaPm
Значит он и вскрывал все пробирки.
22:16 11 декабря