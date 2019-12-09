Глава РУСАДА: «На Олимпиаду-2020 не пустят россиян с допинговым прошлым»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что на Олимпийские игры 2020 года в Токио не будут допущены те спортсмены, у кого были антидопинговые нарушения в прошлом.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— Что касается «чистых» спортсменов. Сейчас на Олимпиаду не пустят тех атлетов, у кого были антидопинговые нарушения в прошлом, как это было и на прошлых Играх. Думаю, будет такая же схема, как и в Пхенчхане, — приводит РИА «Новости» слова Гануса. — Права «чистых» спортсменов в итоге были соблюдены, и исполком ВАДА решил не нарушать их права, как бы ни демонизировали организацию. Они будут допущены к соревнованиям. «Чистые» — это те спортсмены, которые не упоминаются в докладе Макларена и в других следственных документах, у которых не было и не будет положительных проб, в том числе в ходе анализа баз данных, и у которых будет определенное количество допинг-тестов.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.