Гендиректор РУСАДА: «ВАДА предоставило акт на 17-18 дней позже, из-за этого мы получили штрафные санкции»

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал о штрафе со стороны Федеральной налоговой службы.

Ранее стало известно, что ФНС оштрафовала РУСАДА на 135 тысяч рублей из-за контракта с ВАДА.

— Я лично разговаривал с руководством налоговой, — цитирует Гануса РИА Новости. — Они это все понимают, но при этом есть буква закона. Вот эту санкцию мы получили исключительно по формальным основаниям. При этом никакой нашей вины в этом нет. Документ пришел позже, чем нужно. Мы не оцениваем это как попытку давления. Конечно, никаких оснований для нашей вины нет. ВАДА предоставило акт на 17 или 18 дней позже. Из-за этого мы получили штрафные санкции.

Есть определенные процессуальные нормы закрытия валютных дел и всего остального. У нас соглашение с ВАДА было заключено в момент лишения соответствия. ВАДА дало сопровождение о несоответствии. В этой связи были периодичные платежи, а к ним должны предоставляться определенные акты. Вот и все. Один из платежей был задержан, всего лишь. Он не был связан с нами. ВАДА нас мониторит.