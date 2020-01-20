Налоговая оштрафовала РУСАДА на 135 тысяч рублей

Федеральная налоговая служба России вынесла штраф РУСАДА на 135 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте арбитражного суда Москвы.

Штраф связан из-за контракта агентства с ВАДА?. РУСАДА заключило договор с ВАДА на оказание консультационных услуг. Агентство перевело ВАДА 400 тысяч долларов авансом и установило крайний срок оказания услуг на 30 июня 2017 года.

18 мая 2017 года РУСАДА предоставило документы о том, что ВАДА оказало агентству услуги стоимостью 200 тысяч долларов, однако до 30 июня не успело заполнить документы об оказании услуг на оставшуюся сумму.

ФНС вынесла решение, что РУСАДА совершило правонарушение, т.к. не вернуло в Россию 200 тысяч долларов аванса, и оштрафовала агентство на 135 тысяч рублей.

РУСАДА подало апелляцию в арбитражный суд Москвы, но проиграло.