CAS: Зайцева могла знать, что ее допинг-пробы готовятся к подмене

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, вероятно, была осведомлена о том, что допинг-пробы, которые ей предстояло сдать на Олимпиаде в Сочи, будут заменены на «чистые», об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), информирует РИА «Новости».

Ранее CAS подтвердил решение Международного олимпийского комитета в части, касающейся того, что допинг-проба Зайцевой была подменена, но при этом сократил срок дисквалификации россиянки. Вместо пожизненного отстранения от участия в Олимпиадах, Зайцева была дисквалифицирована на одни Олимпийские игры, следующие за ОИ-2014, то есть прошедшие в 2018 году в Пхенчхане. Результаты Зайцевой на Играх-2014, где она завоевала серебро в эстафете, аннулированы.

Коллегия арбитров CAS, рассматривавшая дело Зайцевой, пришла к заключению о бесспорности выводов о том, что «замещающий» образец мочи может быть отнесен к истцу.