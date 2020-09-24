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Таблица медального зачета Сочи-2014. Как она выглядит сейчас

19:58
Медальный зачет Сочи-2014 по состоянию на 24 сентября 2020 года.
Медальный зачет Сочи-2014 по состоянию на 24 сентября 2020 года.
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил и восстановил их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, Вилухиной вернулась серебряная медаль в спринте.

Апелляция Ольги Зайцевой же была удовлетворена лишь частично, и ее результаты были окончательно аннулированы. Таким образом, Россия лишилась серебра в женской эстафете, поскольку Зайцева была в составе команды.

Россия сохранила первое место в медальном зачете: 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Занявшая второе место Норвегия завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Одно серебро норвежская команда получила благодаря дисквалификации России в женской эстафете.

З

С

Б

Всего

1. РОССИЯ

11

10

9

30

2. Норвегия

11

6

9

26

3. Канада

10

10

5

25

4. США

9

9

10

28

5. Голландия

8

7

9

24

6. Германия

8

6

5

19

7. Швейцария

7

2

2

11

8. Белоруссия

5

0

1

6

9. Австрия

4

8

5

17

10. Франция

4

4

7

15

Изначально на счету России было 13 медалей высшей пробы, но двух наград она лишилась после дисквалификации бобслеиста Александра Зубкова.

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