Таблица медального зачета Сочи-2014. Как она выглядит сейчас
Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил и восстановил их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, Вилухиной вернулась серебряная медаль в спринте.
Апелляция Ольги Зайцевой же была удовлетворена лишь частично, и ее результаты были окончательно аннулированы. Таким образом, Россия лишилась серебра в женской эстафете, поскольку Зайцева была в составе команды.
Россия сохранила первое место в медальном зачете: 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Занявшая второе место Норвегия завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Одно серебро норвежская команда получила благодаря дисквалификации России в женской эстафете.
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. РОССИЯ
|
11
|
10
|
9
|
30
|
2. Норвегия
|
11
|
6
|
9
|
26
|
3. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
4. США
|
9
|
9
|
10
|
28
|
5. Голландия
|
8
|
7
|
9
|
24
|
6. Германия
|
8
|
6
|
5
|
19
|
7. Швейцария
|
7
|
2
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
1
|
6
|
9. Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10. Франция
|
4
|
4
|
7
|
15
Изначально на счету России было 13 медалей высшей пробы, но двух наград она лишилась после дисквалификации бобслеиста Александра Зубкова.