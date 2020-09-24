Таблица медального зачета Сочи-2014. Как она выглядит сейчас

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил и восстановил их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, Вилухиной вернулась серебряная медаль в спринте.

Апелляция Ольги Зайцевой же была удовлетворена лишь частично, и ее результаты были окончательно аннулированы. Таким образом, Россия лишилась серебра в женской эстафете, поскольку Зайцева была в составе команды.

Россия сохранила первое место в медальном зачете: 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Занявшая второе место Норвегия завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Одно серебро норвежская команда получила благодаря дисквалификации России в женской эстафете.

З С Б Всего 1. РОССИЯ 11 10 9 30 2. Норвегия 11 6 9 26 3. Канада 10 10 5 25 4. США 9 9 10 28 5. Голландия 8 7 9 24 6. Германия 8 6 5 19 7. Швейцария 7 2 2 11 8. Белоруссия 5 0 1 6 9. Австрия 4 8 5 17 10. Франция 4 4 7 15

Изначально на счету России было 13 медалей высшей пробы, но двух наград она лишилась после дисквалификации бобслеиста Александра Зубкова.