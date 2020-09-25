Зайцева проиграла суд за медаль Сочи-2014

Женская сборная России окончательно лишена эстафетного серебра домашней Олимпиады, несмотря на то, что две участницы забега — Яна Романова и Ольга Вилухина — оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

Спортивный арбитраж в Лозанне обнародовал решение по делу российских биатлонисток, которых обвиняли в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Слушания в суде состоялись еще в марте — на формулировку вердикта ушло полгода. Первые же претензии к закончившим карьеру Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной были озвучены еще в ноябре 2017 года. То есть спортсменки находились в подвешенном состоянии без малого три года. Но на этом странности правосудия не закончились. CAS оправдал Романову и Вилухину, но отклонил апелляцию Зайцевой. Причины столь странной избирательности станут известны только после публикации мотивировочной части решения суда, на которую может уйти еще несколько месяцев.

В основе обвинения лежали письменные показания беглого ученого Григория Родченкова, причем защита пыталась доказать, что подписи на них — поддельные. Как бы то ни было, серебро за эстафетную гонку в Сочи-2014 из-за вердикта в отношении Зайцевой у россиянок отобрали. Но это не повлияет на общий медальный зачет, поскольку CAS вернул оправданной Вилухиной серебро в спринте. А в довершение биатлонного безумия стало известно о временном отстранении из-за старых допинговых подозрений Екатерины Глазыриной и Тимофея Лапшина. Ужас в том, что первая уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию по тем же самым обвинениям, а второй с 2017 года выступает за Корею.

Добавьте к этому еще нависающее над нашей мужской сборной аннулирование золотой медали в сочинской эстафете из-за странностей в паспорте крови Евгения Устюгова (это дело еще будет рассматриваться нынешней осенью), и вы получите полную картину судебно-медального коллапса. В него вогнали наш биатлон обвинения, касающиеся периода 2013-2015 годов, но почему-то до сих пор не дающие покоя международным чиновникам.