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Допинг

Россия снова лишилась первого места в зачете Олимпиады-2014

11:11
Антон Шипулин, Александр Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко. Фото Reuters Сборная России по биатлону на Олимпиаде-2014. Фото -
Антон Шипулин, Александр Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко. Фото Reuters
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Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Все его результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Таким образом, в числе прочего спортсмен лишится золота Олимпиады-2014, завоеванного в мужской эстафете.

Евгений Устюгов.Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил, Россия лишилась золота Сочи в эстафете

Если один спортсмен в составе эстафетной сборной был дисквалифицирован, то аннулируется результат всей команды. Таким образом, золота лишаются также Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Золотая медаль должна перейти Германии, серебряная — Австрии, а бронзу должна получить Норвегия.

Кроме того, Россия снова лишается первого места в медальном зачете Игр в Сочи, уступая его Норвегии. Ранее россиян лишили ряда наград на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и отчета комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Часть из них вернули решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне, благодаря чему Россия вернулась на первое место (но уже с 11 золотыми медалями вместо изначальных 13).

При этом по общему числу наград Россия остается первой (28 против 27 у Норвегии).

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