Иоланда Чен: «Родченков сам фальсификатор самого большого масштаба»

Чемпионка мира по легкой атлетике и телекомментатор Иоланда Чен жестко высказалась по поводу обнаружения в документах МОК по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой поддельных подписей информатора ВАДА Григория Родченкова.

— О делах, сфабрикованных по навету Родченкова, мы говорили много лет назад и продолжаем говорить до сих пор. Абсолютно все там высосано из пальца. И сам Родченков — преступник, каких свет не видывал. И все это используется, чтобы опорочить российский спорт и российских спортсменов, — сказала Чен. — На месте МОК, ВАДА, Лозанского суда и всех организаций, имеющих отношение к спорту, я бы уже старалась от этой фамилии потихонечку абстрагироваться. Потому что все, что с ней связано, очень тухло пахнет.

Понятно, что все это было фальсифицировано. И сам Родченков — фальсификатор самого большого масштаба. Я бы на месте этих солидных людей от него бы дистанцировалась. И не принимала бы всю предоставленную им информацию в расчет.

За девочек я очень рада. Надеюсь, они будут оправданы и получат свои медали. И их честное имя будет восстановлено. Надеюсь также, по этому пути пойдут и другие спортсмены, обвинение по наветам Родченкова. Эти дела должны закрываться.

Но призываю наших спортсменов и особенно руководителей к тому, чтобы быть идеальными и кристально чистыми в своих действиях.

То, что произошло у нас в легкой атлетике с поддельной справок и сейчас на чемпионате мира по биатлону (чемпиона мира Александра Логинова обыскали в номере отеля утром в день эстафеты. — Прим. «СЭ»), ни в какие ворота не лезет. И у меня вопрос к руководству СБР: как так вышло, что у тренера лучшего спортсмена чужая аккредитация? Ну не должны мы таких осечек давать. Это же бросает тень на весь российский спорт. А мы не должны давать поводов. И в эйфории важно об этом не забывать, не повторять ошибок, все делать правильно и по закону. (Евгений Белоусов)