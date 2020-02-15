Владимир Драчев: «Дисквалификации Устюгова и Слепцовой связаны с делом РУСАДА против ВАДА»

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал информацию о дисквалификации Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. Биатлонисты были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, результаты Устюгова — с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишены золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

— Этот вопрос мы сейчас изучаем совместно с Международным союзом биатлонистов. Думаю, это связано с процессом в Спортивном арбитражном суде (CAS) с участием РУСАДА и ВАДА. Это подготовительные действия к тому процессу, и это все будет негативно влиять на это дело, — цитирует ТАСС Драчева.