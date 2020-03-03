Романова считает, что дело МОК против российских биатлонисток имеет политический мотив

Российская биатлонистка Яна Романова считает, что дело по обвинению ее и других российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил является проявлением политической борьбы.

— Это дело сильно подорвало нашу репутацию, выступление на той Олимпиаде — результат долгих и упорных тренировок, по сути, это вся жизнь, — цитирует Романову ТАСС. — Кроме этого, я в жизни не успела сделать ничего значимого, и сейчас этот результат отняли. Все это похоже на непрекращающуюся политическую борьбу, и пора ей уже завершиться, потому что разрушены судьбы многих спортсменов, и они продолжают рушиться.

Я на себе ощутила, что чувствуют спортсмены, у которых отбирают награды, — это страшно и дико. О политической игре против России говорят все в нашей стране, я тоже всегда вступала в дискуссию на эту тему, но когда эта тема коснулась меня, все перевернулось. Тут уже не до рассуждений — просто режут по сердцу, и душу рвет. Очень хочется, чтобы все завершилось.

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил вывод российской стороны о поддельных документах бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу об антидопинговых нарушениях Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Романовой.