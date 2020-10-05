CAS: Зайцева могла знать, что ее допинг-пробы готовятся к подмене

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочные части решений по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Арбитраж в Лозанне ранее вынес вердикт о возможном нарушении спортсменками антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Биатлонистки обратились в CAS после решения Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании их результатов в Сочи из-за возможного участия в программе махинаций с допинг-пробами. МОК провел свое расследование после громкого скандала с публикацией отчета независимого следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Канадский профессор заявил: с 2010-го по 2015 год в России существовала организованная система скрытия положительных проб и их подмены на чистые с участием почти тысячи спортсменов из трех десятков видов, в том числе — с лидерами сборной на Играх в Сочи.

CAS после слушаний по апелляции биатлонисток оправдал Вилухину и Романову с восстановлением их результатов на Олимпиаде-2014. При этом обращение Зайцевой было удовлетворено только частично — с завершившей карьеру спортсменки сняли пожизненное отстранение от Игр, но ее дисквалификация в Сочи-2014 осталась в силе. Из-за этого сборная России лишилась серебра в женской эстафете Олимпиады.

Мотивировочная часть по делу Зайцевой содержит 94 страницы, по Романовой — 65, по Вилухиной — 63. В них — показания спортсменок, бывших руководителей СБР Михаила Прохорова и Сергея Кущенко, тренеров, а также стороны обвинения и объяснение вердикта суда.

Ключевой факт решения по Зайцевой — наличие в ее пробе большого содержания соли, что могло указывать на возможные махинации с тестом. Эксперты пришли к выводу: двукратная олимпийская чемпионка, вероятно, была осведомлена о том, что допинг-пробы, которые ей предстояло сдать на Олимпиаде в Сочи, будут заменены на «чистые». Коллегия арбитров CAS по делу Зайцевой при этом пришла к заключению о бесспорности выводов о том, что «замещающий» образец мочи может быть отнесен к истцу.