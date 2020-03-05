Адвокат экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление о возможной подделке подписей своего клиента.

2 и 3 марта в Спортивном арбитражном суде в Лозанне были расмотрены дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи. В ходе процесса выяснилось, что показания Родченкова для МОК были подписаны с помощью отсканированных изображений.

— Последняя защита России в отношении ее допинговых преступлений является самой безумной, поскольку они утверждают, что показания под присягой, подробно описывающие допинговые преступления российских спортсменов, были подделаны, — цитирует Уолдена Inside the Games. — Очевидно, отсталая правовая система России еще не дошла до появления электронных подписей. Будьте уверены, показания доктора Родченкова являются его собственными, и он подтвердил каждое слово своих показаний под присягой.