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CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей в деле биатлонисток

14:58
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник, 2 марта, принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток о поддельных подписях в документах Международного олимпийского комитета (МОК). Суд потребовал от МОК до вторника предоставить пояснения по этому вопросу, сообщает ТАСС.

CAS начал рассмотрение апелляции Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны МОК. В ходе слушаний в CAS адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова — ключевых доказательствах по делу биатлонисток — являются подделкой.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7877991

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