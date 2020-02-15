«Опустошен и пытаюсь осознать произошедшее». Шипулин лишится золотой медали Сочи-2014

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился эмоциями после того, как узнал новость, что он лишен золотой медали Олимпиады в Сочи. Евгений Устюгов, который вместе с Шиуплиным бежал эстафету на Играх-2014, был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

— У меня нет слов, я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее, — написал Шипулин в Instagram. — На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего.

Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет.

Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, Россию лишат золота Сочи