Ольга Зайцева: «Люди ошибаются в обвинениях и прислушиваются к обманщику и сумасшедшему человеку Родченкову»

Российская биатлонистка Ольга Зайцева считает, что на слушании в Спортивном арбитражном суде удалось донести свою позицию. CAS марта рассматривает дела Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи.

— Эти два дня были очень тяжелые, впервые я здесь, в CAS, — цитирует Зайцеву РИА «Новости». — Вчера было тяжело слушать все стороны, особенно сторону обвинения, но сегодня, я считаю, что сказала все, что я хотела сказать. Мне задавали вопросов больше, чем другим, ведь я в этом разбирательстве самый сложный вариант. Считаю, что я справилась. Панель арбитров хочется поблагодарить, они оказались грамотными профессионалами. Спасибо всем, кто переживает за нас и шлет сообщения поддержки. Со всеми показаниями арбитры ознакомлены, они просили говорить коротко, но хотелось донести свою позицию, чтобы они посмотрели, кто перед ними, обратили внимание на нас. Я думаю, это удалось.

Я сюда приехала, чтобы донести до людей, что они ошибаются в обвинениях и прислушиваются к обманщику и сумасшедшему человеку Родченкову, который не может судить всех и рушить жизни нас, спортсменов, это неправильно.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды.