Матыцин уверен, что Россия готова перевернуть страницу спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет

Министерство спорта РФ сделало заявление по ситуации с дисквалификацией биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Оба спортсмена, которые уже завершили карьеру, были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Приводим заявление Минспорта полностью:

Министерство спорта приняло во внимание недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. В случае Устюгова, это решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде. Министерство воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS.



Заявления ВАДА по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений.



Минспорт России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок.



Министр спорта Олег Матыцин выражает уверенность в том, что, вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет. Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения анти-допинговых правил.

Слепцовой потушили свет. Ярчайшую российскую биатлонистку наказали за допинг //

Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, Россию лишат золота Сочи