Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон
Допинг

У всех участников слушаний дела российских биатлонисток в CAS отобрали мобильные телефоны

12:53
Теги:

У всех участников слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела российских биатлонисток забрали мобильные телефоны. Ранее такие меры никогда не предпринимались, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе слушаний адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич заявил, что представленные МОК заключения британских и российских экспертов относительно подписей на всех аффидевитах Григория Родченкова — ключевых доказательствах по делу биатлонисток — являются подделкой.

В понедельник CAS начал рассмотрение апелляции Зайцевой, Романовой и Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7877115

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир