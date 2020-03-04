Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что у российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной есть все шансы, чтобы выиграть дело в Спортивном арбитражном уже (CAS).

— На мой взгляд, у нас есть все шансы выиграть это дело, — сказала Журова. — И для судей важна чистота процесса, ведь они выносят судьбоносное решение и понимают всю ответственность. С учетом этой специфики и был создан CAS. И ведь мы уже выигрывали процессы, как раз, когда Родченков давал показания на камеру, которые разнились с тем, что он говорил до этого. И так как у судей были сомнения, они тогда оправдали наших спортсменов. И я допускаю, что из-за информации про подписи, сейчас будет то же самое.

На мой взгляд, это будет хорошим сигналом, чтобы закопать топор войны и прекратить театр абсурда — начать все с чистого листа и отправить Россию в Токио под своим флагом. Уже всем понятно, что никакой государственной допинговой системы не было, ведь наши спортсмены выступают все лучше и лучше. И, следовательно, никаких других претензий в действующее время нет. Тогда смысл продолжать то, что было раньше — уже скоро срок давности выйдет. А тем более, по большому счету, у них остался один основной свидетель и того заподозрили в каких-то подтасовках. Но вполне возможно, что оппоненты предоставят законные основания, почему подписи были такими.

— Такие подписи действительно частое явление?

— Мы ведь доверяем адвокатам подписывать договоры купли-продажи. Но при этом мы знаем, сколько было незаконных сделок, когда человек находился в состоянии аффекта или болел — давал доверенность, а из больницы выходил без недвижимости. Так что тут вопрос в том, о каких документах идет речь. (Петр Григоренко)