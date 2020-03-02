МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

Представленные Международным олимпийским комитетом подписи на всех документах Григория Родченкова, являющиеся ключевыми доказательствами по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, являются подделкой. Об этом заявил адвокат спортсменок Алексей Панич во время слушаний в Спортивном арбитражном суде со ссылкой на заключения британских и российских экспертов, информирует ТАСС.

В своей речи адвокат указал на то, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии, и российские спортсмены требуют компенсацию в десятикратном размере понесенных издержек.

Спортсмены были пожизненно отстранены из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Зайцева на Играх в Сочи в составе сборной России вместе с Вилухиной, Екатериной Шумиловой и Романовой завоевала серебро в эстафетной гонке, однако позднее данный результат был аннулирован из-за дисквалификации Вилухиной и Романовой. Позднее МОК также признал Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил.

В мотивировках, как и в предыдущих случаях, излагаются основные этапы расследований допинг-случаев в российском спорте, приводятся выдержки из доклада Ричарда Макларена и даты основных решений, принятых в отношении российских спортсменов. Также в документах говорится, что данные, предоставленные Родченковым и Маклареном, являются достаточными и достоверными.