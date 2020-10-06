«Очень много красной рыбы и икры». Зайцева объяснила высокое содержание соли в допинг-пробах

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в пояснении для Спортивного арбитражного суда (CAS) акцентировала внимание на том, что высокое содержание соли в ее допинг-пробах связано с рационом питания. Это отражено в материалах дела суда о возможных допинговых махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи.

По версии защиты Зайцевой, российская биатлонистка накануне стартов и взятия проб ела очень много красной рыбы и икры, а иногда даже могла просто съесть ложку соли. На вопрос, почему ранее показатели соли были ниже, Зайцева ответила: она употребляла в то время очень много воды.

25 сентября CAS вынес вердикт по делам Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. С двух последних суд снял дисквалификацию МОК на Игры-2014, по Зайцевой эта часть наказания осталась в силе. В связи с этим женская сборная России по биатлону осталась без серебряной медали сочинской Олимпиады в эстафете.

5 октября CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу трех биатлонисток сборной России на Играх-2014. В нем отмечено, что Зайцева могла знать, что ее пробы будут заменены на «чистые».