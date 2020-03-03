Показания Родченкова могут быть изъяты из дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Показания бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут быть изъяты из дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Подтверждение Международным олимпийским комитетом вывода о подделке подписей Родченковa может оказать влияние и на ход других дел.

— Мы надеемся на изъятие показаний Родченкова из дела, потому что с нашей точки зрения противоречия, которые есть, они не могут быть устранены предоставлением нового документа, — сказал адвокат спортсменок Алексей Панич в интервью ТАСС. — Со своей стороны могу указать на то, что в новом документе точно так же содержится подпись. Я не эксперт, но визуально я вижу, что она отличается от подписей на других документах. Эту подпись мы также будем проверять.

Дело в том, что часть тех документов, которые есть в нашем деле, подавались и в других делах. Как в тех, которые уже были рассмотрены, так и в тех, которые рассматриваются или будут рассматриваться в ближайшее время. Так что если вывод о том, что подписи подделаны, правильный, мы считаем, что этот может оказать влияние и на другие дела.