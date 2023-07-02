Родченков написал вторую книгу о допинге в российском спорте

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков написал вторую книгу о допинге в российском спорте. Она получила название «Допинг. Запрещенные страницы».

«Новая книга вновь будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на моих дневниках, которые я смог вывезти из России», — сказал Родченков в интервью Daily Mail.

Он добавил, что необходимо минимум семь лет на то, чтобы переделать систему подготовки спортсменов в России.

«Надеюсь, моя книга наконец-то заставит МОК наложить осмысленную и устойчивую дисквалификацию на российских спортсменов до тех пор, пока Россия полностью не переделает всю систему подготовки спортсменов, на что уйдет минимум лет десять», — сказал Родченков.

Первая книга «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» вышла в 2020 году.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.