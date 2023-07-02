Свищев — о новой книге Родченкова: «Клоунада продолжается, у старика кончились деньги»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что думает о решении экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова выпустить книгу с новыми подробностями применения допинга российскими атлетами.

«Клоунада со стороны Григория Родченкова продолжается. А связано это с тем, что у старика банально закончились деньги. И тут ему пообещали гонорар в 2,5 тысячи долларов за новую книгу, которую он анонсировал в СМИ. В которой якобы будут раскрыты новые сведения. Просто господину Родченкову на старости лет стало очень скучно. И он, вместо того чтобы сидеть под пледом у камина, решил выдумывать сказки о российских спортсменах», — цитирует Свищева RT.

2 июля сообщалось, что Родченков написал вторую книгу о допинге в российском спорте, которая получила название «Допинг. Запрещенные страницы».