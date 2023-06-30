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Сегодня, 10:39

РУСАДА обратилось в Минспорт с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций

Виктория Кравченко
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что Министерство спорта РФ на данный момент рассматривает обращение организации в отношении одной из общероссийских спортивных федераций, в которой было выявлено более пяти случаев нарушения антидопинговых правил в течение 12 месяцев.

«РУСАДА может обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта с просьбой принять меры в отношении данной федерации. В том числе рассмотреть вопрос о целесообразности финансирования общероссийской спортивной федерации. По одной из спортивных федераций в данный момент рассматривается такое обращение», — цитирует Логинову ТАСС.

В трех общероссийских спортивных федерациях (бодибилдинга, пауэрлифтинга и тяжелой атлетики) количество наказанных за последние 12 месяцев превышает пять человек.

Источник: https://tass.ru/sport/18156115
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