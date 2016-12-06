"Болезни высших достижений". Российский фильм о допинге

В ночь на вторник по Первому каналу был показан 50-минутный документальный фильм "Болезни высших достижений" о практике применения допинга в западном спорте. Он стал своеобразным ответом немецкому каналу ARD, который в прошлые годы снял несколько фильмов о русском допинге, и одновременно предвосхитил вторую часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о системе господдержки допинга в России, презентация которого намечена на 9 декабря.
SlavaKorolenko
Ужасно интересно, последует ли хоть какая-то реакция со стороны западных СМИ после этого фильма? Ну, и конечно очень хочется услышать комментарии от WADA.
10:10 6 декабря
fomich80
Англосаксы совсем обнаглели. Теперь необходимо воспользоваться прецедентом созданным многоуважаемым Хайо Зеппельтом и инициировать расследование, в отношении руководства ВАДА, а также тех "больных" спортсменов которых тайно покрывала и продолжает покрывать эта многоуважаемая организация с "незапятнанной репутацией". Единственный способ сделать спорт чистым - это сделать полностью открытой и доступной информацию о всех сдаваемых допинг пробах, о результатах их проверок и о так называемых теропевтических исключениях. Нынешние информационные технологии это позволяют.
08:50 6 декабря
акробат
вот так и надо им рты затыкать. гнобят тебя, отвечай той же монетой
08:48 6 декабря