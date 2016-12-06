"Болезни высших достижений". Российский фильм о допинге

В ночь на вторник по Первому каналу был показан 50-минутный документальный фильм "Болезни высших достижений" о практике применения допинга в западном спорте. Он стал своеобразным ответом немецкому каналу ARD, который в прошлые годы снял несколько фильмов о русском допинге, и одновременно предвосхитил вторую часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о системе господдержки допинга в России, презентация которого намечена на 9 декабря.