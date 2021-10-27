Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на обвинение антидопингового агентства Украины в нарушении кодекса организации со стороны ВАДА.

«Конечно, наказание будет, если не подключится Европа. Она же их охраняет, борется только против нас. Кто знает, что будет. Только против нас всем миром борются. Мне нравится, что мы сильные. Украина где нас сильнее? Ну, только в футболе немного, может, еще биатлон. Спорт-то у них не очень, все загибается. А так, у них ничего там нет. Договорятся. Но, дай бог, чтобы не сошло это с рук, если только в ВАДА есть нормальные люди, что маловероятно. Там все работают на себя, против России. Норвежские биатлонисты говорили, что принимали допинг, но кто их наказал? Пожурили немного и все. А против нас бы такая вонь пошла», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о раскрытии на Украине схемы, предупреждавшей спортсменов о тестировании на запрещенные вещества. Нарушение кодекса ВАДА может обернуться для Украины дисквалификацией агентства и лишением национальной сборной флага.