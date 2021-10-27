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Украинский журналист Франков — о допинговом скандале: «ВАДА имеет привычку делать из мухи слона»

12:50
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Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков отреагировал на обвинение антидопингового агентства Украины в нарушении кодекса организации со стороны ВАДА.

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«Пока я бы воздержался от комментариев. Можно сделать вывод из текста, который я прочитал, что речь идет о пренебрежении существующей процедуры, то есть о славянской безалаберности. Пока ничего злонамеренного я там не увидел. Говорить, что скандал имеет выдающийся масштаб, я не готов. ВАДА имеет привычку делать из мухи слона. Надо дождаться какого-то движения, когда назовут хоть одну фамилию. Тогда им придется давать комментарии и приводить ответные аргументы», — сказал Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило о раскрытии на Украине схемы, предупреждавшей спортсменов о тестировании на запрещенные вещества. Нарушение кодекса ВАДА может обернуться для Украины дисквалификацией агентства и лишением национальной сборной флага.

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