Руководитель антидопингового агентства Украины подал в отставку в связи с подозрениями в нарушениях

Руководство Национальной антидопинговой организации Украины подало в отставку, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины на своей странице в Facebook.

«Национальный антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования, — заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт. — Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой".

Ранее стало известно, что ВАДА подозревает антидопинговую организацию Украины в нарушениях. В 2019 году было начато расследование, получившее название «Операция «Геркулес».

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе расследования были собраны доказательства того, что с 2012 года украинское агентство предупреждает спортсменов о грядущем допинг-контроле.