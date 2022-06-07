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Падение Шантель Ньюбери: от олимпийской чемпионки до воровки и наркоманки

Светлана Афанасьева
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Шантель Ньюбери.
Фото Getty Images
Шантель Ньюбери.
Фото Getty Images
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Как золотая девочка из Австралии свернула не туда, потеряв семью и уважение болельщиков.

Почтовые марки со своим изображением, толпы фанатов и абсолютная любовь — все это досталось 27-летней прыгунье в воду Шантель Ньюбери в 2004 году. Тогда на Олимпиаде в Афинах австралийка, на которую никто особо и не делал ставку, принесла своей стране первое в истории золото в прыжках в воду. Хотя в полуфинале ее результат на вышке был лишь третьим, в заключительных попытках девушке не было равных. Ее выступление произвело абсолютный фурор, и не только на Зеленом континенте. Обаятельная оззи стала звездой далеко за пределами своей страны.

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Хроническая депрессия

На волне успеха после 2004-го австралийской прыгунье прочили господство в прыжках еще долгие годы, но этого не произошло. Год спустя она взяла серебро на чемпионате мира, и на этом ее медальная история завершилась. Олимпийские игры в 2008-м стали для Шантель тихим ужасом. Она не смогла даже квалифицироваться, заняв 14-е место. Девушка на какое-то время пропала из поля зрения СМИ и фанатов. Но оказалось, что это было лишь затишье перед бурей.

Неудача на Олимпийских играх в Пекине стала лишь точкой для целой цепи ужасных событий. Сначала трещину дал брак Шантель с прыгуном в воду Робертом Ньюбери, за которым она была замужем с 2004 года, а в отношениях состояла с 2000-го. Они вместе воспитывали двух сыновей: Джета (2002 года рождения) и Райдера (2006). Шантель очень тяжело переживала разрыв с мужем. Она не скрывала эмоций на публике, вела себя не самым адекватным образом. Роберт пытался уладить конфликт мирно, но это не помогло.

Шантель Ньюбери. Фото Getty Images
Шантель Ньюбери.
Фото Getty Images

Олимпийская чемпионка, не справившись с эмоциями, впервые попыталась покончить жизнь самоубийством. Попытка, к счастью, оказалась неудачной, но Шантель в своем намерении решила идти до конца и предприняла еще одну. После этого девушку отправили в психиатрическую больницу. Там ей был поставлен диагноз «хроническая депрессия». После случившегося спортсменка искренне раскаивалась в том, что сделала. «Я очень стыжусь того, что хотела совершить. Сейчас мне все это кажется глупым, и я отчаянно хочу прожить еще как минимум 20 лет. Я хочу, чтобы у моих сыновей остались счастливые воспоминания о детстве. Я не хочу, чтобы они запомнили меня как вечно грустную и подавленную мать», — цитирует спортсменку Lenta.ru.

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Откройте — полиция!

Лечение ненадолго помогло Шантель вернуться к нормальной жизни и наладить общение с детьми, но следом на нее обрушился новый удар. В 2012 году у матери Шантель был диагностирован рак. Женщина все свое время проводила в заботе о дорогом человеке. «Мама боролась довольно хорошо, у нее был диагностирован рак молочной железы за три года до ее смерти, и она жила со мной в последний год, и она скончалась в нашем доме», — рассказала Шантель в интервью Daily Mail.

Страдания матери передавались и дочери. Ей было безумно тяжело смотреть, как у нее на глазах умирает самый дорогой ей человек. Тогда она в первый раз и решила попробовать заглушить свою собственную боль морфином, который колола маме. «Я экспериментировала с несколькими веществами, но я бы не сказала, что я стала наркоманкой», — отмечала прыгунья в интервью 9-му каналу.

После смерти матери Шантель, конечно, нашла новое объяснение, почему наркотики ей нужны и дальше. Они якобы помогали справиться с депрессией. «Когда Шантель принимала, она говорила, что перестает плакать и больше не грустит. Но она была на крючке», — цитирует продюсера Шона Девитта Lenta.ru. Вся эта история тянулась целых два года, но в 2014 году в квартиру спортсменки ворвалась полиция, обнаружила использованные шприцы и забрала ее в участок для разбирательств.

Шантель Ньюбери. Фото Getty Images
Шантель Ньюбери.
Фото Getty Images

«Пока я спала, полиция пришла ко мне домой и сказала, что они ищут наркотики... Они действительно нашли соответствующие принадлежности», — говорила Шантель в интервью Dailymail. А также рассказала, что вся эта ситуация подтолкнула ее к новой попытке суицида. «Я никогда раньше не сталкивалась ни с чем подобным, у меня никогда раньше не было проблем с законом... Так что для меня это было немного ошеломляюще», — рассказала бывшая спортсменка в интервью Daily Mail.

Полиция нашла лишь шприцы, а самих наркотиков им обнаружить не удалось, поэтому женщину снова отправили на принудительное лечение. Годы наркозависимости лишили Шантель всего: дети практически перестали с ней общаться, друзей не осталось, мама умерла, денег ни на что не хватало. Но спортсменка продолжала настаивать, что лучше всего для нее просто быть дома с детьми. «Я чувствую себя пуленепробиваемой, когда я дома в роли мамы... Я мама, и у меня есть работа, которую нужно делать, и ты просто должен продолжать делать это», — констатировала золотая медалистка.

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Воровка

Оставшись ни с чем, спортсменка начала вести еще более маргинальный образ жизни. Сначала в ее жизни появился парень-абьюзер, который, по словам Шантель, бил ее смертным боем. Но доказать это не удалось. Бывшая прыгунья даже не явилась в суд на слушание дела о побоях, поскольку не хотела встречаться с экс-бойфрендом, за что получила 13 суток тюрьмы.

Эта ситуация усугубила психические проблемы. И она начала воровать. Сначала это были кражи не более чем на 300 долларов. Но в 2018 году она попыталась вынести из магазина товаров на тысячу долларов. Причем все эти вещи не являлись едой или товарами первой необходимости. Это были игрушки, косметика, елочные украшения и тому подобные вещи. Ей светило до трех месяцев тюрьмы, но адвокат девушки сделал все, чтобы этого удалось избежать. Хотя после приговора защитник заявил, что с его клиенткой работать очень тяжело, поскольку ее поведение неадекватно.

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На самом деле, если бы Шантель тогда посадили в тюрьму, для нее это было бы не в первый раз. В 2016 году она провела в местах не столь отдаленных три недели. Тогда она крала номерные знаки машин. На вопрос: «Зачем»? — ответа не было даже у самой Ньюбери. Казалось бы, что конец этой истории вполне очевиден. Несчастная сумасшедшая девушка, брошенная всеми, зависящая от наркотиков, ничем хорошим кончить не может, но все же эта история — со счастливым финалом.

В 2018 году Шантель смогла прийти в себя и попыталась перезапустить свою жизнь. Ее адвокат заявил, что она больше не принимает наркотики, регулярно посещает психотерапевта, а также переехала жить поближе к детям, в штат Квинсленд. Она с ними видится и старается наладить отношения. И, судя по ее социальным сетям, у нее это вполне получается. На фото Шантель вместе с сыновьями выглядит очень счастливой. У олимпийской чемпионки сейчас новая жизнь, а все, что ей напоминает о прошлой, — это лишь необходимость отмечаться в полицейском участке. Так что прыгунья получила свой третий или уже четвертый шанс. Главное, его снова не упустить.

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