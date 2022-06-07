Падение Шантель Ньюбери: от олимпийской чемпионки до воровки и наркоманки

Как золотая девочка из Австралии свернула не туда, потеряв семью и уважение болельщиков.

Почтовые марки со своим изображением, толпы фанатов и абсолютная любовь — все это досталось 27-летней прыгунье в воду Шантель Ньюбери в 2004 году. Тогда на Олимпиаде в Афинах австралийка, на которую никто особо и не делал ставку, принесла своей стране первое в истории золото в прыжках в воду. Хотя в полуфинале ее результат на вышке был лишь третьим, в заключительных попытках девушке не было равных. Ее выступление произвело абсолютный фурор, и не только на Зеленом континенте. Обаятельная оззи стала звездой далеко за пределами своей страны.

Хроническая депрессия

На волне успеха после 2004-го австралийской прыгунье прочили господство в прыжках еще долгие годы, но этого не произошло. Год спустя она взяла серебро на чемпионате мира, и на этом ее медальная история завершилась. Олимпийские игры в 2008-м стали для Шантель тихим ужасом. Она не смогла даже квалифицироваться, заняв 14-е место. Девушка на какое-то время пропала из поля зрения СМИ и фанатов. Но оказалось, что это было лишь затишье перед бурей.

Неудача на Олимпийских играх в Пекине стала лишь точкой для целой цепи ужасных событий. Сначала трещину дал брак Шантель с прыгуном в воду Робертом Ньюбери, за которым она была замужем с 2004 года, а в отношениях состояла с 2000-го. Они вместе воспитывали двух сыновей: Джета (2002 года рождения) и Райдера (2006). Шантель очень тяжело переживала разрыв с мужем. Она не скрывала эмоций на публике, вела себя не самым адекватным образом. Роберт пытался уладить конфликт мирно, но это не помогло.

Шантель Ньюбери. Фото Getty Images

Олимпийская чемпионка, не справившись с эмоциями, впервые попыталась покончить жизнь самоубийством. Попытка, к счастью, оказалась неудачной, но Шантель в своем намерении решила идти до конца и предприняла еще одну. После этого девушку отправили в психиатрическую больницу. Там ей был поставлен диагноз «хроническая депрессия». После случившегося спортсменка искренне раскаивалась в том, что сделала. «Я очень стыжусь того, что хотела совершить. Сейчас мне все это кажется глупым, и я отчаянно хочу прожить еще как минимум 20 лет. Я хочу, чтобы у моих сыновей остались счастливые воспоминания о детстве. Я не хочу, чтобы они запомнили меня как вечно грустную и подавленную мать», — цитирует спортсменку Lenta.ru.

Откройте — полиция!

Лечение ненадолго помогло Шантель вернуться к нормальной жизни и наладить общение с детьми, но следом на нее обрушился новый удар. В 2012 году у матери Шантель был диагностирован рак. Женщина все свое время проводила в заботе о дорогом человеке. «Мама боролась довольно хорошо, у нее был диагностирован рак молочной железы за три года до ее смерти, и она жила со мной в последний год, и она скончалась в нашем доме», — рассказала Шантель в интервью Daily Mail.

Страдания матери передавались и дочери. Ей было безумно тяжело смотреть, как у нее на глазах умирает самый дорогой ей человек. Тогда она в первый раз и решила попробовать заглушить свою собственную боль морфином, который колола маме. «Я экспериментировала с несколькими веществами, но я бы не сказала, что я стала наркоманкой», — отмечала прыгунья в интервью 9-му каналу.

После смерти матери Шантель, конечно, нашла новое объяснение, почему наркотики ей нужны и дальше. Они якобы помогали справиться с депрессией. «Когда Шантель принимала, она говорила, что перестает плакать и больше не грустит. Но она была на крючке», — цитирует продюсера Шона Девитта Lenta.ru. Вся эта история тянулась целых два года, но в 2014 году в квартиру спортсменки ворвалась полиция, обнаружила использованные шприцы и забрала ее в участок для разбирательств.

Шантель Ньюбери. Фото Getty Images

«Пока я спала, полиция пришла ко мне домой и сказала, что они ищут наркотики... Они действительно нашли соответствующие принадлежности», — говорила Шантель в интервью Dailymail. А также рассказала, что вся эта ситуация подтолкнула ее к новой попытке суицида. «Я никогда раньше не сталкивалась ни с чем подобным, у меня никогда раньше не было проблем с законом... Так что для меня это было немного ошеломляюще», — рассказала бывшая спортсменка в интервью Daily Mail.

Полиция нашла лишь шприцы, а самих наркотиков им обнаружить не удалось, поэтому женщину снова отправили на принудительное лечение. Годы наркозависимости лишили Шантель всего: дети практически перестали с ней общаться, друзей не осталось, мама умерла, денег ни на что не хватало. Но спортсменка продолжала настаивать, что лучше всего для нее просто быть дома с детьми. «Я чувствую себя пуленепробиваемой, когда я дома в роли мамы... Я мама, и у меня есть работа, которую нужно делать, и ты просто должен продолжать делать это», — констатировала золотая медалистка.

Воровка

Оставшись ни с чем, спортсменка начала вести еще более маргинальный образ жизни. Сначала в ее жизни появился парень-абьюзер, который, по словам Шантель, бил ее смертным боем. Но доказать это не удалось. Бывшая прыгунья даже не явилась в суд на слушание дела о побоях, поскольку не хотела встречаться с экс-бойфрендом, за что получила 13 суток тюрьмы.

Эта ситуация усугубила психические проблемы. И она начала воровать. Сначала это были кражи не более чем на 300 долларов. Но в 2018 году она попыталась вынести из магазина товаров на тысячу долларов. Причем все эти вещи не являлись едой или товарами первой необходимости. Это были игрушки, косметика, елочные украшения и тому подобные вещи. Ей светило до трех месяцев тюрьмы, но адвокат девушки сделал все, чтобы этого удалось избежать. Хотя после приговора защитник заявил, что с его клиенткой работать очень тяжело, поскольку ее поведение неадекватно.

На самом деле, если бы Шантель тогда посадили в тюрьму, для нее это было бы не в первый раз. В 2016 году она провела в местах не столь отдаленных три недели. Тогда она крала номерные знаки машин. На вопрос: «Зачем»? — ответа не было даже у самой Ньюбери. Казалось бы, что конец этой истории вполне очевиден. Несчастная сумасшедшая девушка, брошенная всеми, зависящая от наркотиков, ничем хорошим кончить не может, но все же эта история — со счастливым финалом.

В 2018 году Шантель смогла прийти в себя и попыталась перезапустить свою жизнь. Ее адвокат заявил, что она больше не принимает наркотики, регулярно посещает психотерапевта, а также переехала жить поближе к детям, в штат Квинсленд. Она с ними видится и старается наладить отношения. И, судя по ее социальным сетям, у нее это вполне получается. На фото Шантель вместе с сыновьями выглядит очень счастливой. У олимпийской чемпионки сейчас новая жизнь, а все, что ей напоминает о прошлой, — это лишь необходимость отмечаться в полицейском участке. Так что прыгунья получила свой третий или уже четвертый шанс. Главное, его снова не упустить.