Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988

Один из самых драматичных моментов олимпийской истории — победа американца Грега Луганиса на Играх в Сеуле.

Американец Грег Луганис приехал в Сеул абсолютным фаворитом турнира по прыжкам в воду. Он выиграл два золота еще на предыдущей Олимпиаде в Лос-Анджелесе, а потом три года не уступал вообще никому ни на вышке, ни на трамплине. Идеальный атлет, артистичный, умеющий говорить, с потрясающей личной историей — родителям Луганиса было по 15 лет, когда у них родился Грег. И мальчику потом удалось выбраться из крайне тяжелого детства с алкоголем и прочими зависимостями.

Но вот теперь он — уникальный чемпион, любимец нации. Чтобы представить степень всеобщего обожания, достаточно сказать, что один из основных соперников — китаец Тань Ляньде — шесть лет изучал видеозаписи прыжков Луганиса, чтобы попытаться скопировать его технику. У Таня это неплохо получилось — перед самыми Играми в Сеуле ему удалось дважды выиграть у Луганиса, и это была мегасенсация. А еще за несколько месяцев до Игр Грег узнал крайне неприятную, даже трагическую новость о своем здоровье. Новость, которая изменила его жизнь.

Выиграть Олимпиаду с четырьмя швами на голове

Но для публики Луганис по-прежнему оставался фаворитом в расцвете сил. Олимпийский турнир он должен был начать с квалификации на трамплине. Первые восемь прыжков он исполнил идеально. И вот — впереди девятый, два с половиной оборота назад с винтом.

— Я сразу почувствовал, что лечу слишком близко к трамплину, — вспоминал потом Луганис. — Больше всего боялся задеть доску руками. Поэтому постарался сделать обороты максимально широко, чтобы уйти подальше в сторону. Увидел, что руки проходят, и стал выходить из прыжка, и вдруг услышал «бум»...

«Бум!» — это голова Луганиса со всего размаху врезалась в трамплин. Американец на мгновение потерял координацию, но сумел завершить прыжок. Выйдя из воды, он обнаружил зияющую рану. Кровь была повсюду. Грег был в ужасе, и тогда еще никто не понимал почему.

Доктор прямо в бассейне наложил американцу четыре шва. Уже 35 минут спустя Луганис вышел на трамплин, чтобы завершить квалификацию. И даже несмотря на несчастный случай, занял в ней третье место. На следующий день о катастрофе напоминали только швы и выбритая полоска на затылке. Луганис снова был непобедим: он выиграл соревнования на трамплине, а затем и на вышке. Вписав свое имя в историю как первого и единственного прыгуна, кому удалось не проигрывать оба снаряда две Олимпиады подряд.

После награждения Луганис разрыдался. Тогда все думали, что это эмоции после драматичной победы. И только семь лет спустя американец признался: на самом деле он не мог отойти от страха, что заразит кого-то СПИДом.

Я был парализован страхом

Свой каминг-аут, заявив заодно и о сексуальной ориентации, Луганис сделал только в 1995-м, уже перестав выступать. И тут у многих появился вопрос о том самом несчастном случае в 1988-м. Почему же тогда Луганис промолчал, поставив под угрозу жизни и здоровье других людей?!

— Я был парализован страхом, — оправдывался Луганис. — Я безумно боялся, что могу заразить кого-то из соперников или доктора, который зашивал рану. Хотя понимал, что шансов почти нет.

Тем не менее Грег не стал никому ничего говорить. Даже врачу, который обрабатывал его голову без перчаток на руках. К счастью, в итоге никто не заразился. Хлорка в бассейне теоретически убивает вирусы, в том числе и СПИДа. Да и заразиться можно только при контакте с кровью, через кожу вирус не проникает. Тем не менее теоретические риски были.

После каминг-аута Луганиса осудили многие, в том числе и товарищи по команде.

— Он, конечно, имел право никому вокруг не говорить про СПИД, но обязан был быть честным хотя бы с доктором, который ему помогал, — заявила американская прыгунья в воду Венди Лусеро. — Доктор был в опасности. И он имел право знать.

После каминг-аута Луганис стал активным борцом за права сексуальных меньшинств и людей с ВИЧ. Он признавался, что зачастую его не брали на работу или не приглашали телекомментатором именно по этой причине. Также Луганис играл в театре, выпустил книжку-бестселлер и даже участвовал в соревнованиях по дрессировке собак. Он не оставляет тренировок в бассейне и имеет личных учеников. На Олимпийские игры 2012 и 2016 годов он приезжал в составе делегации США.