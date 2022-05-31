Сербско-австралийскую теннисистку Докич на протяжении долгих лет били и унижали

Елена Докич родилась в 1983 году в хорватском городе Осиек в Югославии. В 1991-м в стране началась война, и первые несколько месяцев отец девочки, этнический серб Дамир, принимал в ней активное участие. После чего он с семьей переехал в Сербию, а через несколько лет увез родных в Австралию. Тогда-то в жизни маленькой Елены и начался кромешный ад.

Хоть она и продолжала активно заниматься теннисом, семья находилась в бедственном положении. «Иногда все, что мы едим, — это хлеб с маргарином и солью. За день до получения пособия у нас обычно остается восемь долларов, из которых шесть мы с папой тратим на проезд до кортов Уайт-сити», — вспоминает в своей автобиографии «Несломленная» Докич.

Отец много пил и взваливал на дочь непосильную для ребенка ношу. «Он говорит мне, что я обязана прорваться, потому что это наша единственная надежда выжить в Австралии. Говорит он мне это постоянно: дома, по пути на тренировку. Ты наш единственный шанс», — пишет спортсменка.

Несмотря на психологическое давление дома со стороны родителя, Елена находила в себе силы показывать впечатляющую игру на корте. В 1998-м на юниорском «Ролан Гарросе» 15-летняя Елена оступилась лишь в финале, проиграв россиянке Надежде Петровой. Потом она взяла юниорский шлем US Open. Но за закрытыми дверьми дома с Еленой в это же время происходят страшные вещи. Отец утопает в алкоголе, вымещая накрывающую его злость на дочери, в то время как мама и брат лишь беспомощно смотрят на эти сцены насилия. Он плевал в дочь, оскорблял, давал пощечины, бил ремнем. Причем сначала все это было лишь дома, но со временем безумство все больше накрывало его, и он перестал стесняться людей вокруг, поднимая руку на Елену в присутствии случайных людей на улице.

Родители и брат Елены Докич. Фото Global Look Press

Ты жалкая бесполезная корова

В 1999 году Елена перешла во взрослый тур. И на первом Уимблдоне сразу же совершила сенсацию, разгромно обыграв в стартовом круге первую ракетку мира — Мартину Хигинс. Тот турнир Докич завершила на стадии четвертьфинала, но уже через год смогла пробиться в полуфинал, где проиграла американке Линдсей Дэвенпорт. После матча Елена долгое время ждала отца в микст-зоне, пыталась ему дозвониться, но вместо счастливого родителя к ней пришел вдрызг пьяный Дамир. И вместо похвалы за то, что она сумела улучшить свой результат, она услышала следующее: «Ты жалкая бесполезная корова, ты не имеешь права возвращаться домой. Мне стыдно за тебя, сегодня ты не придешь в отель, так что сама ищи, где будешь ночевать».

Угроза отца была более чем реальной. Не знавшая куда ей пойти Елена осталась в зоне для игроков. «Проходят минуты, потом часы. Я забиваюсь на маленький диван в углу лаунджа, надеясь, что там меня никто не заметит. В конце концов я остаюсь одна. У игроков вокруг меня своя жизнь: они болтают, обедают, совещаются с тренерами. Я же одна и разбита. Денег у меня нет — или, по крайней мере, доступа к ним. Кредитной карты нет. Все это у папы. Он контролирует всю мою жизнь», — пишет в автобиографии Елена.

В 11 вечера в лаундж приходит уборщица и просит девушку уйти. Елена объясняет, что идти ей некуда. После этого приходит рефери, он связывается с ее менеджерами — Иваном и Джоном, Докич привозят к ним. В тот день Елена не осталась ночевать на улице, но именно тогда она поняла еще одну важную вещь. «Ну, по крайней мере, сегодня он меня не избил. Пытаясь уснуть, приходя в себя после шока и обиды, я начинаю понимать, что, наверное, никогда не смогу осчастливить своего отца. Что никогда не буду для него достаточно хороша», — вспоминает Докич.

Елена Докич. Фото Global Look Press

Я чуть не покончила с собой

В 2000 году в Сиднее проходят Олимпийские игры. Елена выступает блестяще, доходит до полуфинала — проигрывает россиянке Елене Дементьевой. В матче за третье место уступает американке Монике Селеш. Отец в ярости. Семья возвращается в Югославию. А Елена больше не выступает под австралийским флагом. На этом влияние отца на карьеру и жизнь Елены не заканчивается, а лишь усиливается.

Следующий сезон для девушки начался со скандала на Australian Open. Отец, разъяренный тем, что его дочь в первом же круге попала на сильнейшую Линдсей Дэвенпорт, закатил скандал и обвинил организаторов в подтасовке результатов жеребьевки. Постоянные выходки Дамира давно нарушали спокойствие на самых разных теннисных турнирах, а это его заявление стало последней каплей. Он был занесен в черный список и больше не мог присутствовать на Australian Open. Но и Елена на несколько лет покинула турнир.

Несмотря на чудовищное обращение отца, непрекращающиеся побои и оскорбления, Елена в 2001-м с ходу взяла первый титул WTA, выиграла Кубок Кремля, а затем в 2002-м еще дважды победила на WTA и заняла четвертое место в рейтинге. А год спустя нашла в себе силы прекратить общение с окончательно невменяемым отцом. История тенниса знает многих странных родителей. Но Дамир Докич — самый вопиющий и клинический случай.

«Я могла бы побеждать на турнирах «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира, если бы не проблемы с отцом. Могу с уверенностью сказать, что занимала бы место в топ-5 или топ-10. У меня был тяжелый период, когда я чуть не покончила с собой, но я всегда любила теннис и продолжала бороться», — цитирует Елену The Huffington Post.

Он не осознает всю тяжесть того, что делал со мной

Вплоть до 2014 года Докич пыталась перезапустить свою карьеру, но психологически она была раздавлена. Как она призналась позднее, хоть книга и называется «Несломленная», в тот момент она такой не была. На прежний уровень Елена так и не вышла. В 2009 году она впервые публично рассказала о физическом и моральном абьюзе со стороны отца. Хотя Дамир все стал отрицать. «Если я когда-то и был чуть-чуть агрессивен по отношению к Елене, так это только ради нее. В детстве родители били меня, но я благодарен им за это, потому что это помогло мне вырасти хорошим человеком», — говорил Дамир в интервью TENNIS.com.

Как признается Елена, с отцом она пыталась восстановить отношения. Но положительных результатов это не принесло. «Я пыталась, но это оказалось непросто. Не думаю, что он осознает всю тяжесть того, что делал со мной. Поэтому он не готов взять на себя за это ответственность. С ним трудно найти компромисс. Либо ты с ним соглашаешься, либо у вас нет никакого контакта», — говорит Елена перед выходом в свет книги «Несломленная».

Дамир Докич. Фото Global Look Press

Дамир же так просто не успокоился. В таком «резко поменявшемся» к нему отношении дочери он увидел происки австралийцев и напомнил их послу, что он — ветеран войны и может взорвать дипломата в центре Белграда. За эти угрозы расправой Докич отправился на 15 месяцев в тюрьму. А Елена в 2014 году завершила карьеру из-за многочисленных травм. Стала работать тренером и комментатором, но без особого успеха. Для теннисистки вся эта чудовищная история не закончилась и после отправки ее отца в тюрьму. Многие годы она боролась с психологическими травмами, посещая врачей. В какой-то момент все неудачи Елена стала заедать фастфудом и сладостями и поправилась до 120 кг.

Но в 2017 она отважилась опубликовать книгу о своем профессиональном и жизненном пути — «Несломленная», где поделилась с миром страшными подробностями о детстве, отце, побоях и многом другом. А в социальных сетях стала рассказывать подписчикам, как борется с лишним весом, на данный момент ее психологическое состояние нормализовалось, что позволило ей заняться собой и уже скинуть 40 кг. Хотя психологические травмы с ней, наверное, навсегда.