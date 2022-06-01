Беременную медалистку Олимпиады нашли мертвой под окнами собственного дома

Трагическая история прыгуньи в воду Елены Мирошиной.

Так уж получается, что многие знаменитые и даже великие спортсмены зачастую имеют в своей биографии крайне тяжелое детство. В нем — нищета, маргинальная семья или асоциальное окружение, они поднимаются буквально с самого дна, чтобы вырваться в люди и навсегда изменить свою жизнь. Кому-то это удается, например, некоторым бразильским футболистам после ужасов фавел. Но есть и обратные примеры, когда человека вытаскивают из ада сердобольные тренеры, но потом он срывается и возвращается к своему обычному состоянию. «СЭ» рассказывал историю гимнастки Зинаиды Ворониной, которая после олимпийского золота спилась и умерла в нищете и одиночестве. Чем-то похожа и трагическая судьба прыгуньи в воду Елены Мирошиной.

Первые успехи

Как и Воронина, она воспитывалась в неблагополучной семье, в которой было еще семь детей. Все были полностью предоставлены сами себе. Родители-алкоголики совершенно не задумывались, что происходит с их отпрысками. Поэтому один утонул в ванной, другой насмерть обварился в кипятке, третий вырос и сел в тюрьму. Там же, наверное, оказалась бы и Лена, которая с младенчества занималась воровством в соседних дворах, садах и огородах. Но в ее судьбе вдруг появился человек, который подарил надежду, спас ребенка от печальной участи. Совершенно случайно Мирошина оказалась в бассейне, где ее заметила тренер по прыжкам в воду Татьяна Петрухина. В маленькой девочке со взглядом волчицы наставница разглядела будущий великий талант.

«Лена была божественно сложена. От природы имела гениальную координацию, мягкие мышцы, ей свыше было предназначено входить в воду идеально», — вспоминала Петрухина в интервью «Комсомольской правде» в 1999 году.

Тренер смогла убедить серьезно заняться прыжками поначалу совсем не заинтересованную в спорте Лену. Девочка интуитивно почувствовала, что это — ее единственный шанс вырваться из мира бесконечных пьянок, которые были серой обыденностью для ее родителей. А еще на тренировках Мирошину кормили, давали яблоки, шоколад, конфеты, которых дома она не видела никогда. Петрухина даже помогала вещами, одевала подопечную, чтобы та не ходила в лохмотьях.

Результаты Мирошиной были не просто хорошими, а прекрасными. Она двадцать раз подряд могла идеально исполнить сложнейшие прыжки, которые не всегда удавались даже членам сборной. Все благодаря невероятной природной смелости и самоуверенности. Без каких-либо страхов Лена полезла на десятиметровую вышку, на которой и стала специализироваться.

Большие успехи пришли почти сразу. В 13 лет она уже выиграла золото чемпионата Европы. Через четыре года повторила успех и добавила к нему серебро чемпионата мира. Наконец главное достижение — второе место на Олимпиаде-1992 в Барселоне. Причем там Елена могла бороться и за победу, но из всех прыжков ей по-настоящему удался только последний, которым она и завоевала медаль. До него шла четвертой. За олимпийский подиум государство подарило спортсменке квартиру в Москве. В 18 лет у нее уже было все, о чем могли только мечтать соотечественники. Мирошину они с подачи журналистов прозвали Русской Ласточкой. Но никто тогда и не знал, какая драма на самом деле разворачивалась в жизни этой девочки.

А я такая пьяная!

Гены — удивительная штука. Порой с ними ничего нельзя сделать, они оказываются сильнее твоей воли и полностью ее подчиняют. Вот и Мирошина, которая в детстве в родительском доме видела только пьяный кутеж, устроила из своей олимпийской квартиры алкопритон, куда постоянно приводила маргинальных личностей. Причем именно пить, даже не просто баловаться, она начала, страшно представить, в 12 лет. И это все на фоне изнуряющих тренировок в профессиональном спорте.

В 13 лет чемпионку Европы выгнали из спортинтерната. Лена без стеснений выпивала прямо там, а потом с сигаретой бегала по коридорам и кричала: «А я такая пьяная!» Мирошина вернулась к родителям и вскоре исчезла, перестала появляться на тренировках. Обеспокоенная за ее судьбу Петрухина несколько раз возвращала подопечную назад в бассейн. Причем если в первый раз это было просто отрицание всего, включая тренировки, второй чуть не обернулся трагедией. Родители куда-то уехали и сдали комнату кавказцам, а Лену оставили дома. Те приковали ребенка к батарее, залепили рот скотчем и вынесли из дома все, что девочка привезла с зарубежных соревнований: одежду, медали, импортные вещи, которые непутевые родичи еще не успели пропить.

На таком фоне проходила подготовка к сеульской Олимпиаде 1988 года. Лена считалась ее фаворитом. Но на предолимпийских сборах пришлось срочно менять программу. Из-за постоянных гулянок и срыва тренировок технически сложные прыжки перестали даваться. А тут она еще и напилась в хлам прямо перед отъездом на Игры. В итоге в Южной Корее с простой программой Елена стала только шестой. И чуть не вляпалась в большой скандал.

«Она могла получить приличные призовые в долларах, а стащила в гостинице плетеные копеечные тапочки и полотенца. Я ее уговаривала не позориться и оставить все», — рассказывала Петрухина «Комсомолке».

Тут можно было бы и поставить крест на ее карьере и судьбе. Но в очередной раз вмешалась Петрухина, которой нужно низко поклониться. Она сумела на время вытащить Лену из маргинального мира и довела до олимпийского серебра.

Загадочная смерть

После Игр в Барселоне Петрухина закончила с тренерской деятельностью. Возраст уже не позволял работать как прежде. Мирошину передали директору московской школы профсоюзов Михаилу Баркану. Но он, в отличие от Татьяны Максимовны, не смог совладать с проблемной девушкой. Хотя пытался. Даже поселил у себя дома и заставлял тренироваться.

«Заставить ее заниматься хотя бы наполовину возможностей было нереально, но оградить от дурных компаний, в которых она постоянно стала крутиться, я пробовал. Какие у нее были интересы? Да самые примитивные — пьянки-гулянки», — рассказывал Баркан «КП».

По сути, спортивная карьера закончилась. Елена пробовала отобраться в сборную в 1995 году, но без нормальной подготовки у нее ничего не вышло. Хотя Петрухина, уже отойдя от дел, до конца в нее верила и пыталась подбодрить.

«Я говорила ей: «Лена, тебе для поддержания хорошей формы надо хоть чуть-чуть прыгать!» А она мне вдруг заявляет: «У меня жених, его надо кормить, поить», — вспоминала тренер олимпийской медалистки в интервью «Комсомольской правде».

Этот жених, выходец из Средней Азии с сомнительной репутацией, возможно, сыграл роль в трагической смерти бывшей прыгуньи. 18 декабря 1995 года ее нашли мертвой под окнами собственного дома. Вскрытие показало: Мирошина была беременна. А следствие заключило — 21-летняя бывшая спортсменка совершила самоубийство. Хотя это слабо вяжется с фактами: все окна и балконная дверь в ее квартире были закрыты изнутри.

Похороны подопечной за свой счет организовал Баркан. Родителям-алкашам было все равно. Петрухина в своем последнем интервью вспоминала, что мать почти не горевала о смерти дочери, была занята «новым хахалем». А еще Татьяна Максимовна сказала парадоксальную и до ужаса страшную вещь: «Если бы я не привела ее в большой спорт, она, живя привычной жизнью своего окружения, очень может быть, осталась бы жива».