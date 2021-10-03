Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду объяснил, почему считает Игры в Токио ужасными и почему новому поколению ничего не нужно, кроме того, чтобы сидеть в телефоне

Нехватка бассейнов — по-прежнему главная проблема водных видов спорта в России. Об этом в интервью «СЭ» рассказал первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. Мы встретились с титулованным спортсменом в период проведения «Гран-при России» в Сочи, куда он приехал поддержать пилота «Уралкалий Хаас» Никиту Мазепина.

Олимпиада в Токио была ужасная

— Какой вам запомнится Олимпиада в Токио?

— Я туда не ездил, но по телевизору она казалась искусственной. Без зрителей, с минимумом эмоций. После Игр я встретился с нашими спортсменами. Они подтвердили мои впечатления, сказали, что Олимпиада была ужасная, очень тяжело было психологически. Никуда не выйдешь. Маски, постоянные тесты, карантин. Быстро сходил в столовую — и надо сразу опять возвращаться в номер. Автобус до тренировки и обратно. Ни развеяться, ни прогуляться. Но что делать. Все были в одинаковых условиях.

— На Играх бронзу получили Александр Бондарь и Виктор Минибаев. В Рио-2016 наши прыгуны не завоевали ни одной награды, так что сейчас можно сказать, что имеется даже небольшой прогресс?

— План не выполнили, надо больше работать.

А вот и первая наша медаль сегодня! ?



Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали третьими в синхронных прыжках в воду с вышки на 10 метров ? pic.twitter.com/fJDDOOGPCV — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 26, 2021

— Самое обидное выступление?

— Бондарь был очень близок к медали в индивидуальном старте (прыжки в воду с 10-метровой вышки). В предварительных был третьим, в полуфинале третьим, а в финале четвертым. Том Дейли обошел его в самой концовке. Британец — мировая звезда. Судьи чуть-чуть ему накинули. Россию же всегда немного принижают. Нам надо быть на голову выше конкурентов, чтобы чего-то добиться. Так было и в наше время. Мы так же боролись с китайцами. И побеждали.

— В Париже-2024 можем улучшить результат?

— Будем все для этого делать. До следующих Игр осталось меньше трех лет. Очень быстро время пролетит.

— Главное профессиональное открытие для вас в Токио?

— Сложность прыжков очень высокая. Когда я прыгал, то максимум у нас было 3,5 оборота. Сейчас уже 4,5. Не удивлюсь, если китайцы покажут еще более сумасшедшую сложность в Париже. Время не стоит на месте, спорт всегда прогрессирует. Признаюсь, для меня некоторые прыжки сейчас — это космос.

Внимание на строительство ледовых площадок обратили, а вот на бассейны пока не совсем

— В других видах спорта кто вас порадовал в Токио?

— Пловцы. Рылов — просто красавец. Я не ожидал такого результата, особенно на таких королевских дистанциях. Думаю, Владимир Сальников (президент Всероссийской федерации плавания. — Прим. «СЭ»). От наших синхронисток все ожидали золота, но появилось опасение после сенсации в художественной гимнастикой. Но наши девушки были наголову выше конкуренток. Достижение наших спортсменов в Токио очень весомые. Все-таки в 2020 году все встало, не было ни одного турнира. Три месяца безвылазно сидели дома. Так что подготовка к Играм у всех была странная.

? АААА! ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ БЕРЕТ ЗОЛОТО! Женя стал первым на дистанции 200 метров на спине! C олимпийским рекордом! pic.twitter.com/aMQgceOOtT — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 30, 2021

— Какие-то плюсы от карантина получили?

— Радовало, что успел достроить дом и мы были с семьей за городом. На своей территории. Практически не встречали других людей. Быстро сходишь в магазин в маске — и обратно. Конечно, за три месяца переделал много дел по дому. На что не хватало времени раньше.

— Спортсмены советовались с вами, как сохранить форму в таких условиях?

— Много со всеми говорили по видеосвязи, поддерживали друг друга. Конечно, 2020 год был непростой. Сейчас ситуация постепенно нормализуется.

— Можно строить уже какие-то планы...

— Да. Например, в прошлом году я не смог провести в Воронеже турнир имени моего тренера — Татьяны Александровны Стародубцевой. Это мой первый и единственный наставник. Девять лет как ее с нами нет. В этом году обязательно проведем турнир.

— Это официальный старт?

— Да, он внесен в единый календарный план. Провожу его на свои средства.

— Вы по-прежнему живете в Воронеже?

— Да.

— Никогда не было мысли уехать жить за границу?

— Мне всегда нравилась Австралия. Там красиво, спокойно, размеренно. Думаю, что смог бы там адаптироваться. Если бы я знал, как в стране будут относиться к моей дисциплине, не построят новых бассейнов. После того же Сиднея-2000 (на Играх-2020 сборная России по прыжкам в воду завоевала пять медалей, включая две золотых. — Прим. «СЭ»), может быть, и остался бы в Австралии. Сейчас уже поздно.

— Реально большой дефицит бассейнов?

— Очень большой. В том числе в Москве. Снесли «Олимпийский», закрывают ЦСКА. Обещают построить новый, но когда это будет. Сначала постройте, потом закрывайте.

— Где-то идет активное строительство?

— Краснодар на подходе. За частные деньги строится большой аквацентр: прыжковая ванна, для синхронного плавания, 50 метровый бассейн и ванна для водного поло. Сроки сдачи — март 2022 года. В Калуге недавно открылся отличный бассейн. На сегодняшний день в 16 регионах есть условия для занятия прыжками в воду, включая Севастополь. Там в январе — феврале 2022 года будет сдан в эксплуатацию плавательный бассейн с вышками. Раньше там была отличная открытая база. Сейчас водный центр делают закрытым.

Постепенно развитие идет. Хотелось бы, конечно, более масштабных изменений. Надеемся, до наших руководителей дойдет, что бассейны — это важно. Внимание на строительство ледовых площадок обратили. А вот на бассейны пока не совсем. Хотя в водных видах спорта разыгрывается очень много олимпийских медалей.

Сын выполнил мастера спорта в 13 лет

— Могли бы пояснить, чем вы занимаетесь в федерации?

— Самое главное направление — развитие регионов. Пытаюсь повлиять на строительство инфраструктуры. Например, до поездки в Сочи был в Ростове. Встречался с главой департамента спорта. Обсуждали строительство бассейна с вышками. На гребном канале. Ездил на это место. Плюс скоро будет избрание нового президента федерации. Сейчас один из кандидатов, пока не могу называть его фамилию, знакомится с президентами областных федераций. Вместе с ним поедем в Астрахань, Волгоград, Калугу, Воронеж и Саратов. В Саратове, кстати, живет Илья Захаров. Там построили новый бассейн. Связи нашего олимпийского чемпиона сработали (смеется).

— Действующий президент федерации Алексей Власенко находится под арестом. Следите за его делом?

— Конечно. Очень мало надежд, что его выпустят. Будут продлевать, пока не состоится суд.

— Вы виделись с ним после ареста?

— Пока это невозможно.

— История с Власенко негативно отразилась на выступлении россиян в Токио? Возникли ли какие-то дополнительные проблем с финансированием?

— Нет. Это же бюджет Минспорта, он заранее выделяется. Сейчас будут обсуждаться бюджеты федераций на 2022 год.



— Вы говорили, что дети пошли по вашим стопам. Как их успехи?

— Старшему Ивану 13 лет. Подтвердил мастера спорта в этом году. Матвею десять лет. Он другой по темпераменту. Более ленивый. Его надо постоянно заставлять что-то делать, вести переговоры.

— Есть вероятность, что Иван продолжат вашу династию?

— Он высокого роста, пошел в маму. А в прыжках лучше быть поменьше, порезче. Посмотрим, как все сложится. Хотелось, чтобы он чего-то добился. Но в целом могу сказать, что сейчас у них другая жизнь. Мы сами пытались пробиться. В перестроечное время, начиная с 1993 года. За 100 долларов бились. У них же все есть, надо их постоянно напрягать, чтобы чему-то учились. С другой стороны, это ничего не значит. Родители пока есть, но когда исполнится 18 лет, то вы захотите жить отдельно. Чтобы это сделать, надо к чему-то стремиться. А не сидеть постоянно в телефоне.

— Телефоны — проблема?

— Мама блокирует все приложения на будни. Школа все-таки началась. В выходные разрешает.